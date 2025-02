Znamy gry w Xbox Game Pass na luty! Microsoft odkrył karty, jest hit AAA

Doczekaliśmy się oficjalnego potwierdzenia gier, które trafią do abonamentu Xbox Game Pass w pierwszej połowie lutego. W ciągu najbliższych dni do usługi będą dodawane kolejne pozycje, wśród których nie brakuje dużych tytułów.

Planujecie odnowienie swojej subskrypcji, a może chcecie zdobyć kilka dodatkowych miesięcy? Bez znaczenia — korzystając z promocji w sklepie Instant Gaming możecie zaopatrzyć się w tani abonament Xbox Game Pass na PC, konsole albo jedno i drugie:

Pamiętajcie, że do skorzystania z powyższych ofert nie potrzeba VPN! Możecie to aktywować bez trudu na terenie Polski. To duże ułatwienie, a i tak oszczędzimy sporo kasy.

Nowe gry w Xbox Game Pass — pierwsza połowa lutego

Drugi miesiąc roku, czyli czas na kolejną paczkę gier od Microsoftu. W lutym do abonamentu dojdzie przynajmniej kilka pozycji, wśród których znalazło się miejsce na wyczekiwaną premierę, czy… No właśnie, jest choćby i Starfield – tym razem bardziej dostępny, bo już w pakiecie Standard. Sprawdźcie, co nas czeka i dajcie znać, czy czekać w ogóle warto.

Oto pełna lista gier na pierwszą połowę tego miesiąca:

Another Crab’s Treasure – 5 lutego (Game Pass Standard)

Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes – 5 lutego (GP Standard)

Starfield – 5 lutego (GP Standard)

Madden NFL 25 (EA Play) – 6 lutego (Ultimate, PC)

Kingdom Two Crowns – 13 lutego (Ultimate, Standard)

Avowed – 18 lutego (Ultimate, PC)

Chociaż na liście nie brakuje pozycji AAA, to nie da się ukryć, że przecież niektóre z nich… były już w abonamencie dostępne. W tym wypadku „nowość” polega jednak na tym, że zdecydowano się na dodanie ich do niższych tierów abonamentu, czego przykładem jest choćby sam Starfield. Tak czy inaczej, jest to lista na pierwszą połowę miesiąca. Na dalsze ogłoszenia pozostaje cierpliwie czekać — podobnie, jak i na premierę wyczekiwanego Avowed.

