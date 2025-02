Koniec taniego Xbox Game Pass. Microsoft podnosi ceny i blokuje „spryciarzy”

Insider extas1s informuje o podwyżce cen doładowań do abonamentu Xbox Game Pass w Brazylii. Na razie nie są to żadne pewne informacje, ale wygląda na to, że już niebawem Microsoft wbije kolejną szpilę w możliwość kupowania tańszej subskrypcji. Dlatego też warto zainwestować, póki się da i kupić doładowania choćby na Instant-Gaming:

Microsoft kończy z tanim Xbox Game Pass?

Obecnie zdecydowanie najlepszy i największy pod kątem oferty abonament dla graczy i tak doczekał się kilku podwyżek w ostatnich latach. Wtedy jednak Microsoft w większości decydował się na podniesienie zwyczajnych cen usługi. Teraz jednak korporacja ma inny plan, bo zamierza ukrócić możliwość nabycia tanich doładowań z zewnętrznych sklepów. Jeśli wierzyć doniesieniom, sprzedawcy w Brazylii otrzymali już nowe wytyczne.

Co ciekawe, możemy nigdy nie dostać oficjalnego komunikatu ze strony Microsoftu. Najpewniej zobaczymy po prostu stopniowo rosnące ceny doładowań u sprzedawców, którzy kupują tańszy abonament w niektórych regionach, a następnie odsprzedają go u siebie. To samo ma tyczyć się graczy i innych osób, które „przeskakują” do tanich regionów, licząc na oszczędzenie. Wielu graczy niegdyś decydowało się przecież na zakupy choćby w Turcji czy w Indiach.

Podwyżka ma więc być globalna, co oznacza, że ceny „odsprzedażowego” XGP podniesione zostaną wszędzie. W ten sposób Microsoft liczy na „wyrównanie” cen abonamentu, dzięki czemu więcej klientów może skłonić się do oficjalnych źródeł dystrybucji, a ponadto firma z pewnością zarobi jeszcze więcej. Nie wiemy, ile wynosić mają nowe ceny, ale podobno są „dość wysokie”.

Źródło: Reddit