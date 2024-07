Wielkimi krokami zmierza do nas sierpień, czy wiecie, co to oznacza? Przed nami kolejne nowości w bibliotece abonamentu Xbox Game Pass. Na razie poznaliśmy tylko część tytułów i plotek wobec tego, co ma się w usłudze pojawić. Mimo to mamy powody, aby sądzić, że z nowej oferty abonenci będą bardzo zadowoleni. Szykujemy się na debiut kilku naprawdę świetnych gier.