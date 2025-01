To najlepszy sposób na Xbox Game Pass. Promocja, dzięki której zaoszczędzicie kilkadziesiąt złotych

Gdzie najlepiej kupić tani Xbox Game Pass w promocji? Jeżeli nie chcecie korzystać z VPN i innych sztuczek, to warto skorzystać z tego, co dziś dla was przygotowaliśmy. To kilka naprawdę ciekawych ofert, dzięki którym zaoszczędzicie nawet kilkadziesiąt złotych. Oferta dotyczy abonamentu zarówno na PC, jak i na konsole Xbox.

Tani Xbox Game Pass — zbiór najlepszych ofert

W sieci można znaleźć mnóstwo ofert na tani Xbox Game Pass, choć nie wszystkie są godne zaufania. Część to po prostu kody z różnych krajów, których teoretycznie nie można aktywować w Polsce bez korzystania z np. VPN. Jeżeli nie chcecie uciekać się do taki sztuczek, to na szczęście jest dobra alternatywa. W Instant Gaming znajdziemy bowiem szeroki wybór abonamentów Game Pass, które w pełni legalnie aktywujecie na terenie Polski.

Gdzie haczyk? Nie ma — wystarczy kupić kod i zwyczajnie aktywować go na swoim koncie bez ryzyka, że dostaniemy bana.

Linki do poszczególnych ofert znajdziecie poniżej:

Która opcja najbardziej wam pasuje?

W wyborze odpowiedniej wersji abonamentu pomoże wam nasz poradnik, czyli który Game Pass wybrać. To tam znajdziecie informacje na temat każdej opcji abonamentu, zarówno w wersji na PC, konsole czy jedno i drugie, w postaci Ultimate. I to właśnie ten ostatni wydaje się najkorzystniejszą opcją, z uwagi na dostęp do biblioteki gier na PC i konsolach jednocześnie.

Dlatego jeżeli posiadacie komputer do gier i konsolę, to właśnie ten “ultymatywny” abonament powinien spełnić wszystkie wasze wymagania. Mamy tam dostęp do setek gier – bez ograniczeń, a także możliwość ogrywania nowych produkcji na samą premierę.

Źródło: Instant Gaming