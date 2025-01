Jeżeli nie możecie doczekać się premiery nowej odsłony Mass Effect, to mamy dla was raczej złe informacje. Okazuje się, że kolejna produkcja od BioWare jest jeszcze na dość wczesnym etapie. Ba, jeden z byłych deweloperów przyznał, że na grę będziemy musieli poczekać jeszcze przynajmniej kilka dobrych lat. Powód, co gorsza, zaskakuje.