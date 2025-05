Jeśli planujecie wykupić Xbox Game Pass lub szukacie dobrej okazji na przedłużenie subskrypcji — trafiliście idealnie. W sieci pojawiły się wyjątkowo korzystne oferty na ten popularny abonament, który daje dostęp do setek gier na Xboxie, PC i w chmurze.

Promocja na Xbox Game Pass na PC i konsole

Xbox Game Pass to dziś jedna z topowych usług dla graczy, a dzięki częstym promocjom można ją złapać w świetnych cenach. Wśród dostępnych opcji znajdziecie zarówno miesięczne subskrypcje, jak i dłuższe pakiety w niższych cenach — idealne, jeśli szykujecie się na dłuższe sesje z hitami pokroju Starfield, Forza Horizon 5, Halo Infinite czy Call of Duty: Black Ops 6.

Chcąc skorzystać z tych i wielu innych produkcji, warto zaopatrzyć się w odpowiedni abonament. A ten kupicie już teraz w promocji:

Co istotne, korzystając z ofert podlinkowanych powyżej, nie musicie używać VPN ani uciekać się do żadnych obejść. Wszystkie propozycje są w pełni legalne i przeznaczone do aktywacji na polskich kontach Xbox oraz Microsoft. Dzięki temu cały proces zakupu i aktywacji kodu przebiega sprawnie, szybko i zgodnie z zasadami usługi.

Zobacz też: Zaskakujące funkcje PlayStation 1. Ta konsola wyprzedziła swoje czasy

Po więcej nowości na temat gier z abonamentu Game Pass zapraszamy tutaj.

Źródło: Instant Gaming