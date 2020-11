Wygląd PS5 Slim przedstawiony przez niezależnego projektanta [Wideo]

Czy po premierze PS5 Sony przygotuje dla graczy bardziej kompaktową wersję PS5 Slim? Nie stanie się to zbyt prędko, ale już dziś możemy zobaczyć, jak mogłaby wyglądać nowa konsola.

Tak jak w poprzednich generacjach konsol Sony, należy spodziewać się, że PS5 nie będzie jedyną wersją next-gena. Najprawdopodobniej w ciągu 2-3 lat zostaną zapowiedziane edycje z większym dyskiem czy też zmienione pod kątem wyglądu. W grafiku wydawniczym producenta może pojawić choćby PS5 Slim.

Jak bardzo różniłaby się wersja PS5 Slim od głównego projektu? Jedną z koncepcji postanowił przedstawić nam niezależny twórca Jermaine “Concept Creator” Smit, który specjalizuje się w projektowaniu grafiki 3D. Na potrzeby prezentacji przygotował nie tylko grafikę. Autor wyrenderował materiał wideo z konsolą, abyśmy mogli dostrzec najdrobniejsze szczegóły.

Jego wizja PS5 Slim dość mocno nawiązuje do oryginalnego projektu konsoli, lecz wydaje się o wiele bardziej ergonomiczna. W tym przypadku obudowa nie wymaga podpięcia od spodu lub na boku podstawki. Jest wyprofilowana do płaskiej powierzchni, co ułatwia jej ułożenie w pionie lub poziomie.

Czy tak może wyglądać w przyszłości PS5 Slim? Na pewno o kształcie zadecyduje strategia, jaką obierze Sony w następnych wariantach konsoli. Bowiem może zachować pierwotne podzespoły i skupić się na zmniejszeniu rozmiaru lub przygotować mniej wydajną wersję na wzór Xbox Series S.

