Wiedźmin 3 otrzymał gigantyczną paczkę treści stworzoną przez fanów. Modyfikacja Shades of Iron wprowadza do gry setki nowości.

Zwieńczenie przygód Geralta z Rivii odbiło się na tyle szerokim echem w branży, że o grze głośno jest do dziś. Choć z podstawową przygodą Dzikiego Gonu zapoznała się już znaczna większość zainteresowanych graczy, to tytuł ten nie kończy się przecież na pomysłach samych Redów.

Wiedźmin 3 wciąż otrzymuje masę modyfikacji i choć część z nich to raczej śmieszkowe ciekawostki, które bawią przez maksymalnie kwadrans, to pojawiają się też dużo bardziej rozbudowane i niekiedy imponujące projekty. Jednym z nich jest Shades of Iron, które dodaje do Dzikiego Gonu sporo dodatkowej zawartości.

Mod, a raczej paczka treści wzbogaca Wiedźmina 3 o następujące nowości:

524 w pełni funkcjonalne przedmioty

125 zupełnie nowych przeciwników

18 zestawów zbroi dla Geralta

8 zestawów zbroi dla personalizowanej, żeńskiej postaci

36 nowych broni, w tym sztylety, miecze dwuręczne i włócznie

Nowe mechaniki rozgrywki

Shades of Iron ewidentnie inspiruje się grami From Software, co doskonale widać w projekcie niektórych przeciwników. Dodatkowo warto wspomnieć, że całość powstawała około 5 miesięcy. Twórcom należą się więc gratulacje za wytrwałość.

Paczkę treści Shades of Iron możecie pobrać w tym miejscu. Twórcy pozwalają na instalację zarówno manualną, jak i przez program Vortex. Całość waży 2.5 GB.

Jakub Stremler Miłośnik kultury bardziej i mniej popularnej. Fan Hideo Kojimy, literatury weird fiction (Lovecraft, Poe, Ligotti!) oraz dobrej muzyki. Gra właściwie we wszystko. Od sandboxów, przez RPG, aż po tytuły indie z najgłębszych zakamarków Steam. Ceni sobie oryginalne pomysły, dobre, odważne historie i stronę artystyczną produkcji. Przygodę z grami rozpoczął od drugiego Turoka, przeszedł fazę zatwardziałego pecetowca, a następnie konsolowca, tylko po to, żeby skończyć jako gracz multiplatformowy.