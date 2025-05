Netflix opublikował pierwszy zwiastun (albo raczej “zapowiedź”) drugiego sezonu serialu Wednesday, pokazując nowe wyzwania i rodzinne tajemnice Addamsów. Już teraz widać, że twórcy szykują mieszankę mrocznych żartów i szkolnych konfliktów. Akcja ponownie przenosi nas do Akademii Nevermore, gdzie Wednesday Addams (Jenna Ortega) poznaje nowe sekrety swojej rodziny. Przy tym pojawiają się nowe postacie – w tym krewni z rodu Addamsów, którzy wkraczają do miasta, by podsycać dramatyczne wydarzenia.

Rodzina Addamsów wychodzi z cienia w Wednesday 2

W materiale pojawia się Morticia Addams (Catherine Zeta-Jones) oraz Gomez Addams (Luis Guzmán), którzy łączą siły z Wednesday, by stawić czoła nowemu zagrożeniu. Na horyzoncie majaczy postać tajemniczego wroga, który dąży do obudzenia pradawnych mocy. Dzięki temu w drugim sezonie zobaczymy dużo więcej wątków rodzinnych oraz scen, w których tradycyjny czarny humor spotyka się z nadnaturalnymi zagadkami.

Do tej pory serial łączył mroczny styl z młodzieżową energią, jednak w sezonie 2 czeka nas bogatsze tło fabularne i zaskakujące zwroty akcji. Zresztą, obiecano jeszcze więcej akcentu na grozę. Muzyka i zdjęcia podkreślają gotycką estetykę, co na pewno spodoba się fanom pierwszego sezonu.

Jeżeli podobał wam się pierwszy sezon, nie możecie przegapić kolejnych odcinków. Zwiastun sugeruje, że Netflix znowu zaskoczy was pomysłowymi ujęciami i klimatycznymi dialogami. Sezon 2 Wednesday zadebiutuje już tej jesieni.

Wednesday Część 1 – premiera 6 sierpnia 2025

Część 2 – premiera 3 września 2025

Przygotujcie się na powrót najbardziej niepokornej uczennicy telewizji i jej nietuzinkowych krewnych.

Źródło: Informacja prasowa