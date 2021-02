Oto gra, która przebiła GTA V i PUBG na Steam!

Apex Legends i Grand Theft Auto V przegrywają na Steam w konfrontacji z wydaną niedawno produkcją Valheim. Gra w nią równocześnie 367 tys. osób!

Valheim w zestawieniu najbardziej popularnych pozycji na Steam, musi się ugiąć jedynie przed grą Dota 2 oraz Counter-Strike: Global Offensive. Wiele osób dotychczas nie słyszało o wieloosobowej grze, mało znanej firmy Iron Gate Studio. Teraz może się to zmienić.

(W ramach ciekawostki sprawdźcie jakie gry były najpopularniejsze na Steam w 2020 roku).

Co więcej produkcja w minionym tygodniu, była najlepiej sprzedającą się grą na Steam, co ilustruje poniższe zestawienie:

1. Valheim

2. Tale of Immortal

3. Nioh 2: The Complete Edition

4. Playerunknown’s Battlegrounds

5. Rust

6. Valve Index VR Kit

7. HuniePop 2: Double Date

8. Cyberpunk 2077

9. Sea of Thieves

10. Dyson Sphere Program.

Valheim rozdaje karty na Steam

Zastanawiające jest jak długo Valheim, uda się utrzymać pierwsze miejsce na podium. Póki co gracze są zachwyceni formułą zabawy. Około 95 proc. z 36 tys. recenzji na Steamie to pozytywne oceny, a grę zakupiono już ponad milion razy. Gra jest póki co dostępna we wczesnym dostępie, a już teraz nie cierpi na natłok bugów. Survival działa bardzo stabilnie. Nie uświadczymy m.in. denerwujących crashy, które potrafią napsuć sporo krwi. Warto również odnotować, że w pewnym momencie na Twitchu stream z gry oglądało aż 127 tysięcy widzów. Zdaje się, że wyrósł nam nowy król!

Omawiany survival pozwala nam przenieść się do uniwersum, które inspirowane jest mitologią nordycką. Naszym zadaniem jest zdobyć przychylność bogów, by trafić do Valhalli. Mowa o miejscu usytuowanym w Asgardzie w którym przebywają polegli w chwale wojownicy. Akcję obserwujemy z perspektywy TPP, przemieszczając się po generowanej proceduralnie krainie. Zdobywając surowce będziemy w stanie wykuć coraz to potężniejszy arsenał, który będzie niezbędny podczas zmagań z agresywnymi zwierzętami czy mitycznymi bestiami. Gra umożliwia także wznoszenie różnych konstrukcji, takich jak twierdze czy posterunki.

Za co gracze chwalą grę? Użytkownikom Steam podoba się klimatyczna oprawa wizualna, wymagająca walka, pieczołowicie zaprojektowana mechanika RPG, świetna atmosfera czy wpadająca w ucho muzyka. Konsumenci wdzięczni są również za to, że mimo faktu, iż produkt działa w early access, to już teraz wygląda jak sfinalizowany produkt.

Zamierzacie przenieść się do świata wikingów, a może już to zrobiliście?

Bartłomiej Balcerzak Miłośnik staroszkolnych gier RPG takich jak Baldur's Gate czy Planscape Torment a jednocześnie nowszych przedstawicieli tego gatunku z Mass Effectem na czele.