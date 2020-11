Tytuły startowe PS5 i Xbox Series nie mają znaczenia, twierdzi Microsoft

Microsoft twierdzi, że tytuły startowe PS5 i Xbox Series nie mają znaczenia w kwestii sprzedaży sprzętu. Phil Spencer wypowiedział się o nowych konsolach.

Choć dla wielu osób to właśnie gry ekskluzywne decydują o wyborze konsoli, to Microsoft ma nieco inny pogląd na sprawę. Phil Spencer udzielił niedawno wywiadu, w którym podzielił się kontrowersyjną opinią.

Wiem, że część prasy będzie chciała przygotować materiał w stylu „tytuły startowe Xbox kontra PlayStation.” Jeśli jednak obydwie platformy całkowicie się wyprzedały, to nie sądzę, aby gry startowe miały na to większy wpływ poza ocenami. To nie wpłynie na to, ile konsol sprzedamy. Najważniejszą kwestią dyktującą to, ile konsol trafi do graczy nie będzie konkurencja, czy Halo, czy inne tytuły startowe. To jest uzależnione od faktu, ile konsol uda nam się wyprodukować.

Zauważamy to. Zamówienia przedpremierowe wyprzedały się w ciągu kilku godzin i dotyczy to również naszej konkurencji. Aktualnie mamy duże zapotrzebowanie na konsole do gier i zamierzamy produkować ich tak dużo, jak tylko zdołamy.

– Phil Spencer dla ShackNews