GTA VI 6 w teledysku Travisa Scotta. Przypadek czy pierwsza zapowiedź współpracy z Rockstar?

Travis Scott znowu potrafił przykuć uwagę – tym razem nie tylko nowym kawałkiem, ale też intrygującym mrugnięciem okiem w stronę fanów gier. W teledysku do utworu „2000 EXCURSION”, który ukazał się 8 lipca, pojawia się scena, która rozpaliła wyobraźnię internautów. Około 3:56 minuty widzimy czerwony samochód, dym i tablicę rejestracyjną z napisem GTA VI 6. Subtelne? Może. Ale fani Grand Theft Auto wiedzą, że Rockstar lubi ukrywać swoje zapowiedzi właśnie w ten sposób.

Nie trzeba było długo czekać, by pojawiły się spekulacje: czy Travis Scott pojawi się w GTA VI – a jeśli tak, to w jakiej formie? Najczęściej powtarzana teoria mówi o autorskiej stacji radiowej, która miałaby znaleźć się w grze, podobnie jak wcześniej zrobiono to z innymi artystami. Dla Rockstara byłby to logiczny ruch. Travis to jeden z najbardziej wpływowych muzyków swojego pokolenia, a jego estetyka doskonale wpisuje się w klimat Vice City i nowego GTA.

To zresztą nie pierwszy raz, gdy mówi się o dużych nazwiskach w kontekście ścieżki dźwiękowej nowego GTA. Raper Jermaine Dupri zdradził niedawno, że Drake również ma mieć swoją stację, na której zagrają niewydane wcześniej utwory. T-Pain już zasugerował swój udział, a ScHoolboy Q potwierdził, że będzie obecny w soundtracku. Wszystko wskazuje na to, że szóste GTA może zaoferować jedną z najbardziej rozbudowanych i ekskluzywnych ścieżek dźwiękowych w historii gier.

Nie obyło się jednak bez kontrowersji. Martyn Ware z zespołu Heaven 17 ujawnił, że Rockstar zaoferował jedynie 7 500 dolarów za licencję ich hitu „Temptation”. Kwotę, którą określił jako „żenująco niską”, biorąc pod uwagę, że GTA V przyniosło firmie ponad 8,6 miliarda dolarów zysku. Mimo wszystko, oczekiwania wobec GTA VI są gigantyczne. Premiera gry zapowiedziana jest na 26 maja 2026 roku, a każde kolejne muzyczne nawiązanie tylko podkręca atmosferę. Czy Travis Scott naprawdę pojawi się w grze? Tego jeszcze nie wiemy. Ale jedno jest pewne – fani będą teraz oglądać każdy jego klip z lupą.

Źródło: gamingamigos.com