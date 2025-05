Nowy Tomb Raider na finiszu. Zapowiedź w ciągu miesiąca?

Nadchodzi nowa odsłona Tomb Raider. Wygląda na to, że prace coraz bardziej zmierzają ku końcowi. To może oznaczać zapowiedź w 2025 roku.

Po latach od premiery Shadow of the Tomb Raider i niemal dekadzie ciszy fani mogą odetchnąć z ulgą. Teraz twórcy skupiają się na wyłapaniu ostatnich niedoróbek i szlifowaniu lokacji, czego dowodem jest rekrutacja Senior Level Designera do “Strike Team”.

Finałowe szlify przed ujawnieniem

“Strike Teams” to małe, wyspecjalizowane grupy, które w ostatnich etapach developmentu poprawiają błędy i dopracowują detale. Ich zadaniem jest usuwanie bugów, testy QA i optymalizacja wydajności. Tego typu zespoły zwykle pojawiają się tuż przed premierą lub zapowiedzią. To sugeruje, że oficjalny pokaz może nastąpić już podczas letniej konferencji. Co więcej, nowe Tomb Raider powstaje na Unreal Engine 5, więc dopieszczenie efektów wizualnych i fizyki to kluczowy etap prac.

Ponieważ Rockstar planuje wypuścić GTA VI w maju 2026, Crystal Dynamics prawdopodobnie zamierza wydać Tomb Raidera wcześniej. Być może w świątecznym sezonie 2025 lub na początku 2026 roku? Fani liczą na to, że gra wniesie świeże pomysły do znanej formuły, której urok tkwi w połączeniu eksploracji, łamigłówek i dynamicznej akcji.

Wreszcie warto dodać, że zatrudnienie do “Strike Teams” pokazuje podejście deweloperów: jakość ponad terminy. Zamiast naciskać na premierę, studio woli dopracować każdy fragment świata gry, by zapewnić graczom niezapomniane wrażenia. Jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem, kolejny Tomb Raider może być prawdziwym przełomem w historii marki. A już na pewno kontrowersyjną pozycją, zgodnie z przeciekami.

Źródło: tech4gamers