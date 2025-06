Nowy Tomb Raider z premierą w okolicach… GTA VI

Wygląda na to, że przyszły rok może okazać się istną bombą dla fanów gier AAA. Do wyczekiwanego Grand Theft Auto VI ma dołączyć nowa odsłona Tomb Raidera. Według przecieków, które trafiły na Reddita i zostały szybko usunięte, nowa gra z Larą Croft zmierza na rynek już w maju 2026 roku. To oznaczałoby bezpośrednie starcie z kolosem pokroju GTA VI, ale… to przecież Tomb Raider. Marka, która od lat cieszy się kultowym statusem i ma własną armię oddanych fanów. Anonimowy użytkownik zdradził też, że już 14 lutego 2026 roku planowane jest specjalne wydarzenie dla społeczności, podczas którego po raz pierwszy zobaczymy nową grę w akcji.

Nowy Tomb Raider i to już za chwilę

Choć ostatnia część cyklu pojawiła się jeszcze w 2018 roku, o kolejnej wiadomo już od dłuższego czasu. Wiemy, że gra powstaje na Unreal Engine 5, a według ostatnich doniesień znajduje się już w fazie dopieszczania. Jeśli faktycznie zobaczymy ją w lutym i faktycznie wyjdzie w maju, to oznaczałoby ekspresowe tempo wydania.

Co ciekawe, źródło twierdzi, że premiera może zostać przesunięta o miesiąc, wcześniej lub później, właśnie przez obecność GTA VI w tym samym oknie czasowym. Z jednej strony to logiczne, bo Rockstar to siła, z którą trudno konkurować. Z drugiej Tomb Raider zawsze miał swój styl i unikalne podejście do akcji, więc kto wie, może poradzi sobie nawet w cieniu giganta. Szczególnie że teoretycznie baza odbiorców może być nieco inna.

Dla fanów Lary Croft najważniejsze jest jedno: po siedmiu latach ciszy seria w końcu powraca. I to z rozmachem. A że przy okazji przypada 30-lecie marki, wszystko układa się w naprawdę efektowną układankę. Pozostaje tylko czekać na oficjalne potwierdzenie i… odpalać silniki oczekiwania.

Źródło: Tech4Gamers