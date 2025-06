Późna premiera GTA VI to… dobra rzecz

Zaskoczenie? Tak. Szok? Nie do końca GTA VI miało pierwotnie zadebiutować jesienią 2025 roku. Ale jak to często bywa z Rockstar – czas premier to bardziej sugestia niż obietnica. Dlatego z jednej strony opóźnienie nikogo specjalnie nie zdziwiło. Z drugiej – ogłoszenie nowej daty pojawiło się niespodziewanie i bez fanfar. A potem… wjechał drugi zwiastun. I już nikt nie mówił o dacie, tylko o tym, jak cholernie dobrze to wygląda.

Po latach dramatów związanych z premierami niedokończonych gier, gracze nauczyli się jednego: czas to nie wróg – czas to szansa. Wystarczy spojrzeć na komentarze pod wiadomością o opóźnieniu: „Cieszę się, że GTA VI zostało przesunięte. Ostatnie, czego nam trzeba, to niedorobiona premiera jak w MindsEye albo Cyberpunku,” napisał użytkownik SunGodLuffy6 na Reddicie. „Niech Rockstar spokojnie gotuje. Wierzę, że dostaniemy coś wyjątkowego.” Wielu fanów przyznało, że chociaż czekali na ten tytuł latami, woleliby poczekać jeszcze rok, niż rozczarować się przy pierwszym uruchomieniu. Bo tym razem oczekiwania są niewyobrażalnie wysokie.

Ogłoszeniu nowej daty towarzyszył drugi zwiastun GTA VI – i to on całkowicie zmienił ton dyskusji. Vice City, Jason, Lucia, dynamiczna akcja, miejskie życie – ale przede wszystkim połowa materiału to prawdziwa rozgrywka. Nie render, nie teaser – gameplay. A wygląda jak scena z filmu. Dla wielu fanów to dowód, że Rockstar naprawdę pracuje nad czymś wielkim – i że dodatkowy rok nie pójdzie na marne.

Nie wszyscy są jednak całkowicie bezkrytyczni. Niektórzy zauważają, że samo opóźnienie nie gwarantuje perfekcji. „To, że gra została przesunięta, nie znaczy, że będzie idealna. Nie żyjmy złudzeniami,” napisał użytkownik MogosTheFirst. I mają rację – bo żadna gra nie jest odporna na błędy, nawet GTA. Ale Rockstar, opóźniając premierę i pokazując tak dopracowany materiał, wysyła jasny sygnał: „nie wydamy tego, dopóki nie będzie gotowe”. I właśnie tego chcą dziś gracze.

Po latach branżowych wpadek i głośnych premier, które kończyły się awariami i refundacjami, gracze są dziś bardziej cierpliwi – i bardziej świadomi. GTA VI to nie tylko kolejna gra – to wydarzenie popkulturowe. I jeśli ma na nowo zdefiniować otwarty świat, potrzebuje więcej niż tylko hype’u – potrzebuje czasu.