The Lord Of The Rings: Gollum skorzysta z udogodnień na PS5

The Lord Of The Rings: Gollum odsłania przed graczami coraz więcej swoich tajemnic. Gra otrzyma wsparcie dla specjalnych funkcji PS5.

Zapowiedź nowej gry w świecie Władcy Pierścieni była prawdziwym zaskoczeniem. LOTR: Gollum jest wciąż dość tajemniczą produkcją i wiadomo o niej niewiele, ale twórcy zaczynają powoli odkrywać swoje karty przed graczami.

Niedawno w nowym wydaniu PlayStation Magazine ukazał się wywiad z Jonasem Husges, który zdradził kilka świeżych informacji o grze.

Restartowanie danej sekwencji po źle przewidzianym skoku lub śmierci z rąk Orkowego strażnika będzie natychmiastowe. Bardzo chcemy zachęcić graczy do eksperymentowania i dysk SSD pozwoli to usprawnić. -komentuje Jonas Husges z Daedalic Entertainment

Dodatkowo gra otrzyma pełne wsparcie dla udogodnień kontrolera DualSense. Znajdzie się miejsce zarówno dla funkcji haptycznych, jak i adaptacyjnych triggerów. Twórca nie powiedział jak dokładnie będą działać poszczególne funkcje, ale pokusili się o nieco bardziej ogólny komentarz.

Działania Golluma stają się bardziej namacalne, a jego walka ze zmęczeniem przekłada się bezpośrednio na rozgrywkę.

Choć pierwsze zapowiedzi The Lord Of The Rings: Gollum mogą nie zachwycać, to warto poczekać na więcej informacji o grze. Projekty realizowane w świecie Śródziemia z reguły wypadają przynajmniej dobrze, a w tym przypadku pieczę nad grą objęli doświadczeni twórcy z Daedalic Entertainment.

Jakub Stremler Miłośnik kultury bardziej i mniej popularnej. Fan Hideo Kojimy, literatury weird fiction (Lovecraft, Poe, Ligotti!) oraz dobrej muzyki. Gra właściwie we wszystko. Od sandboxów, przez RPG, aż po tytuły indie z najgłębszych zakamarków Steam. Ceni sobie oryginalne pomysły, dobre, odważne historie i stronę artystyczną produkcji. Przygodę z grami rozpoczął od drugiego Turoka, przeszedł fazę zatwardziałego pecetowca, a następnie konsolowca, tylko po to, żeby skończyć jako gracz multiplatformowy.