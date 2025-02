Skasowane The Last of Us Online „było świetne”, przyznaje były szef PlayStation

Wygląda na to, że Naughty Dog miało sporo dobrych pomysłów na osobną grę The Last of Us Multiplayer/Factions. Tytuł pochwalił były prezes PlayStation.

Nic tak nie boli jak skasowanie kolejnej gry z uwielbianej serii albo po prostu projektu, który zapowiadał się naprawdę solidnie. Niestety, ale osobna gra multiplayer dla fanów The Last of Us nigdy nie powstanie. Za rzekomą kasację projektu obwinia się m.in. Bungie. Studio to jest dla Sony „specjalistami od gier-usług”, którzy nie widzieli szans w tym, aby Naughty Dog mogło zaoferować faktycznie rozwijaną przez długie lata usługę. Jeśli jednak chodzi o grę… było podobno naprawdę dobrze.

The Last of Us mogło doczekać się „świetnego” multiplayera

W rozmowie z Sacred Symbols Shuhei Yoshida, były prezes PlayStation, przyznał, że miał okazję spędzić jakiś czas przed The Last of Us Factions, które wtedy znajdowało się w produkcji. Przyznał, że „grał w grę i była świetna”. Dzięki, Yoshida, teraz boli jeszcze bardziej.

Pomysł na The Last of Us Online wyszedł od Naughty Dog, które bardzo chciało go zrealizować. Ale Bungie wyjaśniło im, czego wymaga tworzenie gier-usług, a Naughty Dog zdało sobie sprawę: „Ups, nie możemy tego zrobić! Jeśli to zrobimy, nie będziemy mogli zrobić Intergalactic: The Heretic Prophet”. Był to więc brak dalekowzroczności. – wyjaśnia były prezes marki

Wygląda więc na to, że faktycznie Naughty Dog miało sporo dobrych pomysłów, ale niekoniecznie mogłoby odnaleźć się w segmencie gier-usług, co zauważyli specjaliści z Bungie. Projekt więc skasowano, nawet mimo tego, że mógłby zaoferować co najmniej dobrą rozgrywkę. A to wielka szkoda, bo przecież tryb online z pierwszej części cieszył się bardzo dużą popularnością. Od siebie dodam, że na PS3 naprawdę grało się fenomenalnie.

Co ciekawe, Yoshida podkreśla, że żadne studio PlayStation nigdy nie zostało odgórnie zmuszone do stworzenia gry-usługi. Jego zdaniem taka inicjatywa wychodziła wyłącznie od konkretnych deweloperów. Jak widać – nawet ambicje nie pomagają. Niedawno Sony skasowało kolejne dwie gry-usługi, w tym projekt w uniwersum God of War i nową grę Bend Studio.

Źródło: PushSquare