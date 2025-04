Na Steam kosztuje ponad 230 zł, ale teraz zapłacicie tylko 4,40 zł. Mega promocja na wyjątkowy tytuł

The Lamplighters League ponownie jest dostępne w Instant-Gaming. Dzięki mega promocji, zaoszczędzicie ponad 220 złotych na wersję na Steam!

Jeżeli szukaliście okazji, by sprawdzić The Lamplighters League, teraz jest ku temu dobry moment. W sklepie Instant Gaming gra dostępna jest szalonej promocji na PC, bo cena jest wyraźnie niższa niż w standardowej sprzedaży na platformie Steam. Oferta na jakiś czas zniknęła z cyfrowego sklepu, ale już pojawiła się znowu!

The Lamplighters League taniej o ponad 220 zł

Jest to taktyczna strategia turowa od studia Harebrained Schemes, twórców m.in. serii Shadowrun. Gra przenosi nas do alternatywnych lat 30., gdzie kierujemy grupą nietuzinkowych bohaterów próbujących powstrzymać złowieszczą organizację przed przejęciem władzy nad światem. Tytuł w dużej mierze stawia na fabularną, typowo pulpową narrację i całkiem niezłą oprawę wizualną. Pod względem rozgrywki to taktyczna gra akcji. Jest przy tym dość wyjątkowa, bo przecież tematycznie zahacza o klimaty Indiana Jonesa. Konkurencji więc za bardzo nie ma.

Wspomniana promocja w Instant Gaming obejmuje cyfrowy klucz do aktywacji na platformie Steam. Aby odebrać grę, wystarczy zrealizować kod na swoim koncie Steam. W porównaniu do ceny standardowej, oferta prezentuje się naprawdę korzystnie, zwłaszcza że The Lamplighters League nie doczekało się jeszcze wielu aż tak dużych obniżek od momentu swojej premiery.

Jeśli więc szukacie nietypowej strategii z ciekawym światem i solidnym systemem walki, a przy okazji chcecie skorzystać z dobrej promocji, warto rozważyć tę ofertę na Instant Gaming. Pamiętajcie jednak, że promocje na tej platformie potrafią być ograniczone czasowo, a klucze mogą znikać zaskakująco szybko.

