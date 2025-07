The Elder Scrolls VI coraz bliżej? Insider zdradza szczegóły

Wszystko zaczęło się od pytania o nieobecność Elder Scrolls VI podczas tegorocznego Xbox Games Showcase. Dziennikarz przyznał, że spodziewał się jego obecności – i nie był to czysty przypadek. „Kiedy robiliśmy nasze przewidywania co do pokazu i stwierdziłem, że Elder Scrolls się tam pojawi, to było raczej oparte na czymś, co usłyszałem za kulisami – można to nazwać wyedukowaną zgadywanką” – powiedział.

Jego wypowiedź wywołała lawinę spekulacji. Czy to oznacza, że TES VI jest już na zaawansowanym etapie produkcji? Na to pytanie sam dziennikarz odpowiedział jednak z dystansem. „Tak naprawdę nie mam pojęcia, jak daleko zaszli. Zdobycie sprawdzonych informacji z Bethesdy to bardzo trudna sprawa” – dodał szczerze.

Choć jego słowa nie stanowią potwierdzenia żadnych konkretów, i tak rozbudziły nadzieje wśród graczy czekających na kontynuację legendarnej serii. Od oficjalnej zapowiedzi TES VI minęło już ponad sześć lat, a Bethesda przez cały ten czas ujawnia zaledwie okruchy informacji.

Poniżej materiał, w którym wypowiedział się insider:

Na razie pozostaje nam uzbroić się w cierpliwość. Ale jeśli doniesienia o „grywalnym stanie” gry, choć w części są prawdziwe, być może naprawdę zbliżamy się do momentu, w którym Tamriel znów stanie przed nami otworem.

Źródło: Reddit