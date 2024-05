Nie musieliśmy długo czekać od premiery gry Tekken 8 na debiut polskiej zawodniczki. Do grona wojowników wkrótce dołączy premier Polski, czyli Lidia Sobieska — znana fanom serii już od poprzedniej odsłony. W sieci pojawił się najnowszy zwiastun postaci, na którym rodzima wojowniczka (i premier kraju!) bez trudu radzi sobie z przeciwnikami.

Lidia Sobieska wraca w Tekken 8. Zobacz trailer

Pierwszy raz fikcyjna premier Polski, czyli Lidia Sobieska trafiła do kultowej serii bijatyk w 2021 roku. Wówczas bohaterka została udostępniona graczom siódmej odsłony. Jej pojawienie się w grze spotkało się z dużym entuzjazmem nie tylko rodzimych graczy. Mogliśmy śmiało oczekiwać, że Sobieska znajdzie się również w gronie bohaterów kolejnej części — choć nie miało to miejsca w ramach podstawowego zestawu, to w formie DLC pojawi się już niedługo.

Lidia Sobieska wraca w Tekken 8 – w sieci pojawił się nowy trailer prezentujący zawodniczkę. Ta, jak również inne postaci, wypowiada się w swoim rodzimym języku:

Zobacz: Bestseller maja na Steam w promocji

Znana graczom wojowniczka posługująca się karate to jedna z nowości z racji nadchodzącego drugiego sezonu rozgrywek. Popularna bijatyka, której recenzję przeczytacie tutaj, otrzyma wkrótce sporo nowości. Czeka nas przede wszystkim zmiana balansu postaci, jak również nowa lokacja do rozgrywania starć.

Gram w Tekkena 8 od premiery i nie ukrywam – to jedna z najlepszych bijatyk, jakie są dostępne na rynku.

Źródło: YouTube