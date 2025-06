Wielka uczta dla fanów RPG. Za te gry nie zapłacicie więcej niż 20 zł

Dziś przychodzimy do Was z zestawieniem, które ciężko zignorować. Oto tanie gry RPG w wersji na Steam w cenie do 20 złotych!

Jeśli na myśl o grach RPG budzi się w Was dusza odkrywcy, a na samą myśl o epickich przygodach w ogromnych światach macie ochotę rzucić wszystko, to lepiej trafić nie mogliście. Zestawienie jest wyjątkowe z kilku różnych powodów. Pierwszy już poznaliście: są to pełnoprawne gry z gatunku RPG, za której zapłacicie maksymalnie 20 złotych i ani grosza więcej. Po drugie, nie są to przypadkowe tytuły wyciągnięte z samego dna czeluści promocji. Są to w większości gry, które zdobyły uznanie graczy oraz krytyków, lub też skradły serca użytkownikom Steama, którzy zdecydowali się zostawić swoją opinię.

Począwszy od izometrycznych klasyków, przez klimatyczne indyki, aż po odważne dzieła z otwartym światem, które spokojnie mogłyby rywalizować z tytułami AAA – wszystkie te gry łączy jedno: świetna jakość w śmiesznie niskiej cenie! W naszym zestawieniu każdy znajdzie coś dla siebie, w dodatku bez konieczności rozbijania skarbonki. Ba, nie musicie już spędzać godzin na przeglądaniu sklepów i promocji. Zapraszamy!

