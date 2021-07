Dobry laptop dla gracza nie musi kosztować fortuny. Polecamy 6 modeli na każdą kieszeń

Tani laptop dla gracza to wbrew pozorom nic nieosiągalnego. Wybraliśmy 6 najciekawszych propozycji sprzętów, które są przystępne cenowo i przy tym oferują dobrą wydajność.

Mobilne granie to wielki komfort. Nie ma co ukrywać, że dobry laptop dla gracza ma wiele zalet i to właśnie mobilność jest jedną z tych największych. Z drugiej strony panuje przeświadczenie, że aby laptop do gier był wydajny, trzeba za niego słono zapłacić. My postanowiliśmy obalić ten mit, wybierając 6 modeli w przedziale 2900-4000 zł.

Lenovo IdeaPad Gaming 3 15ARH05 – 2899,99 zł

Pierwsza i najtańsza propozycja z tej listy oferuje całkiem sporo jak na swoją cenę. Lenovo IdeaPad Gaming 3 to dość niewielki i lekki sprzęt, który uruchomi bez problemu większość gier dostępnych na rynku.

W obudowie komputera czuwa karta graficzna NVIDIA GTX 1650 Ti oraz procesor AMD Ryzen 5 4600H. Laptop wyposażono też w 8 GB pamięci RAM oraz dysk SSD. Nie musimy się martwić o bezproblemowe granie oraz pracę na tym sprzęcie.

Oczywiście mocne podzespoły trzeba odpowiednio schłodzić. Lenovo postarało się o wydajne chłodzenie, które jest też dość ciche. Jeśli spędzacie dużo czasu na graniu, ten komputer powinien wytrzymać długo bez przegrzewania się.

IdeaPad Gaming 3 cechuje też elegancki, ale przy tym ciekawy dla oka design. Wygląd urządzenia nie razi w oczy, a wręcz przyjemnie wyróżnia się na tle innych laptopów. Nie mogło zabraknąć podświetlanej – tutaj na niebiesko – klawiatury.

Jak widać, nawet kosztująca najmniej propozycja jest warta uwagi. Jeśli nie chcecie wydawać fortuny i poszukujecie wydajnego sprzętu, IdeaPad Gaming 3 to zdecydowanie ciekawa propozycja.

MSI GF63 Thin – 2999,33 zł

MSI to firma, której chyba nikomu nie trzeba przedstawiać. Czerwoni zapracowali sobie na swoją renomę i od dłuższego czasu stają też w szranki z konkurencją na rynku laptopów. GF63 Thin to dobra i niedroga propozycja dla graczy.

O płynność działania naszych gier oraz programów zadba karta graficzna NVIDIA GeForce GTX 1650 Max-Q, procesor Intel Core i5-10300H oraz 8 GB pamięci RAM. Nie musimy się martwić, że któraś z nowszych gier nie uruchomi się na naszym komputerze.

Producent dopilnował też, aby GF63 Thin odpowiednio odprowadzał ciepło. Dłuższe posiedzenia przy grach, nie są dla niego żadnym problemem.

Jak na MSI przystało, nie zabrakło futurystycznego designu z silnie akcentowaną czerwienią. Ta pojawia się nie tylko na logo firmy z tyłu urządzenia, ale też w podświetleniu klawiatury. Uwagę przykuwa ciekawa tekstura obudowy.

Zabranie laptopa w podróż nie będzie żadnym problemem z uwagi na jego wagę, bowiem GF63 Thin waży niecałe 1.90 kg. To wydajny, funkcjonalny i lekki laptop, który sprosta oczekiwaniom większości graczy.

HP Pavilion Gaming 15 – 3299 zł

Troszkę wyższa półka cenowa oznacza też mocniejszy sprzęt. HP Pavilion Gaming 15 jest wydajny, ładny i nie zwala z nóg ceną.

Karta graficzna GeForce GTX 1660 Ti Max-Q, procesor Intel Core i5-10300H i 8 GB pamięci RAM pozwalają na płynną i satysfakcjonującą rozgrywkę w praktycznie wszystkich tytułach dostępnych na rynku. Mobilne i stacjonarne granie to żaden problem dla Pavilion Gaming 15. Miłym dodatkiem jest też dysk SSD, który gwarantuje szybkie działanie systemu.

Osoby będące w ciągłej podróży z pewnością ucieszy fakt, że laptop ten waży tylko 2.23 kg. To niewiele i nie będzie Wam specjalnie ciążył, jeśli zechcecie zabrać go do pracy, na uczelnię lub na wakacje.

MSI ma swój czerwony kolor, a HP bardzo polubiło się z zielonym. To właśnie ten kolor zdobi klawiaturę laptopa w postaci podświetlenia. Nocna rozgrywka stanie się dzięki niemu dużo łatwiejsza i przyjemniejsza.

Jeśli poszukujecie dobrego, mocnego i niedrogiego laptopa, Pavilion Gaming 15 jest wart sprawdzenia. Sprzęt ten usatysfakcjonuje nawet tych bardziej wymagających graczy.

Lenovo Legion 5 15IMH05 – 3509,10 zł

Seria Legion od Lenovo cieszy się ostatnio sporą popularnością. To jedna z najbardziej rozpoznawalnych marek sprzętów i popularność ta nie wzięła się znikąd. Widać to chociażby na przykładzie Lenovo Legion 5.

To bez wątpienia wydajny sprzęt. W jego specyfikacji znajdziemy chociażby kartę graficzną NVIDIA GeForce GRX 1650, procesor Intel Core i5-10300H oraz 8 GB pamięci RAM. Takie podzespoły w zupełności wystarczą, aby cieszyć się najpopularniejszymi grami w dobrej jakości.

Nie musimy też obawiać się o nadmierne nagrzewanie się komputera. System chłodzenia Colfront 2.0 dopilnuje, aby każda gamingowa sesja przebiegała w ciszy i bez gwałtownych skoków temperatury. Prędkość wentylatorów możemy dodatkowo dostosować do swoich potrzeb.

Nocne marki również będą zadowolone. Podświetlana strefowo klawiatura pozwoli nam na bezproblemowe granie w ciemności. Użyteczność idzie tu również w parze z efektownym wyglądem.

W ogólnym rozrachunku Legion 5 to bardzo ciekawe urządzenie, które przypadnie do gustu szerokiej grupie graczy. Komputer ten ma wszystko to, czego potrzebuje dobry laptop dla miłośnika gamingu.

HP Omen 15-EK0032NW – 3599 zł

Seria Omen cieszy się równie dużą popularnością, co wymieniony wyżej Legion. Konkurencyjna propozycja od HP oferuje sporą wydajnoćć przy zachowaniu kompaktowych rozmiarów urządzenia.

W niedużej obudowie kryje się karta graficzna NVIDIA GeForce GTX 1650 Ti, procesor AMD Ryzen 5 4600H i 8 GB pamięci RAM. Wszystkie najpopularniejsze produkcje powinny ruszyć bez większych problemów i w bardzo dobrej jakości wyświetlanego obrazu.

W takim laptopie jak HP Omen 15 podświetlana, wielokolorowa klawiatura to już standard. Zdecydowanie pomoże ona w trakcie wieczornych rozgrywek, a za dnia doda całemu urządzeniu uroku.

Zresztą, nawet bez podświetlanej klawiatury Omen 15 to wyjątkowo estetyczne urządzenie. Design laptopa pozwala mu się wyróżniać, ale zachowuje przy tym szczyptę elegancji i prezentuje się estetycznie.

Omen nie jest więc „tylko” wydajny, ale też cieszy oko, waży niedużo i pozwala na bezproblemowe granie w trasie, w domu i poza nim. Jeśli potrzebny Wam mocny i tani laptop dla gracza, to jedna z ciekawszych propozycji w tym budżecie.

Acer Nitro 5 – 3999 zł

Przed Wami prawdziwy mocarz w swojej kategorii. Acer Nitro 5 zdobył uznanie wielu graczy i jeśli poszukujecie wydajnego oraz wyróżniającego się z tłumu laptopa do grania, naszym zdaniem warto rzucić na niego okiem.

Polecana przez nas konfiguracja posiada kartę graficzną NVIDIA RTX 2060, procesor Intel Core i5-10300H i 8 GB pamięci RAM. Mocny procesor w połączeniu z jednym z najpopularniejszych wariantów kart graficznych NVIDIA gwarantują bardzo dobrą płynność działania gier. Jeśli zamierzacie używać Nitro 5 do pracy, z pewnością ucieszy Was obecność dysku SSD.

Karty z serii RTX potrzebują odpowiedniego chłodzenia i na takowe znalazło się miejsce w propozycji od Acer. System CoolBoost schłodzi komputer bez problemu, a jeśli chcecie mieć sprzęt pod kontrolą, możecie skorzystać z technologii NitroSense, która da Wam wgląd w temperatury wewnątrz obudowy.

Trzeba przyznać, że Nitro 5 prezentuje się bardzo efektownie. Podświetlana klawiatura i futurystyczny design obudowy bez wątpienia wyróżniają ten sprzęt na tle standardowych laptopów.

Model ten spełni potrzeby graczy, którzy oczekują przede wszystkim mocy i zależy im na bezproblemowej rozgrywce. Jeśli zaliczacie się do tej grupy osób, powinniście zwrócić uwagę na Nitro 5.

Tekst powstał we współpracy z Media Expert.