Szef PlayStation: gry powinny drożeć o 5 dolarów z każdą generacją

W świecie gier wideo ceny to temat, który od lat wywołuje emocje — a ostatnie doniesienia tylko podgrzewają atmosferę. Shawn Layden, były szef PlayStation, w rozmowie z PlayerDriven zasugerował, że ceny gier powinny rosnąć o 5 dolarów z każdą nową generacją konsol. Według niego to naturalny sposób na dostosowanie się do inflacji i rosnących kosztów produkcji.

Ex-szef PlayStation o cenach gier – ma być drożej

„Gdyby co generację ceny gier rosły o 5 dolarów, dziś standardowa gra kosztowałaby już 90 dolarów” — stwierdził Layden. Jego zdaniem, jeśli uwzględnić inflację, gry są dziś… tańsze niż w latach 90. W 1999 roku typowy tytuł kosztował równowartość około 100 dolarów w przeliczeniu na dzisiejsze pieniądze.

Temat powrócił na pierwsze strony, gdy Nintendo ogłosiło cenę 80 dolarów za Mario Kart World na nadchodzącą Nintendo Switch 2. To pierwsza tak droga gra w historii tej platformy, co wywołało falę krytyki i niepokoju, że może to stać się nowym standardem.

Layden uważa jednak, że gdyby podwyżki następowały stopniowo — po 5 dolarów na generację — gracze przyjęliby to spokojniej. Zamiast tego rynek przeszedł od skoku z 50 na 60 dolarów, a teraz nawet na 80, co dla wielu jest trudne do zaakceptowania. Obawy są tym większe, że oczekiwane GTA VI również może wejść na rynek z rekordową ceną.

Zobacz też: Konsole PS5 będą droższe, także w Europie. Sony podnosi ceny mimo upływu lat

Były szef PlayStation przyznaje, że sam chciał wprowadzić ten model za swoich czasów, ale nie udało mu się tego przeforsować. Jego zdaniem rozłożone w czasie, niewielkie podwyżki byłyby uczciwe zarówno dla graczy, jak i dla producentów, którzy dziś mierzą się z ogromnymi kosztami produkcji gier na poziomie blockbusterów.

Źródło: tech4gamers.com