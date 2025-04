Kto z was nie chciał nigdy spróbować swoich sił w prowadzeniu własnej budki z kebabem? Podejmowanie takich decyzji w prawdziwym życiu nie jest łatwe. O wiele lepiej będzie dać im szansę w świecie wirtualnym, na co pozwala Wrap House Simulator – Prologue. To nic innego, jak symulator kebaba za darmo. Możecie pobierać już teraz!

Wrap House Simulator – Prologue do pobrania za darmo

Wrap House Simulator: Prologue to darmowe, samodzielne wprowadzenie do pełnej wersji gry, w której wcielasz się we właściciela małego baru z wrapami (no wiecie, kebabami na cienkim). Twoim zadaniem jest szybkie przyjmowanie zamówień, sprawne przygotowywanie potraw i sprawna obsługa klientów, którzy nie lubią długo czekać. A doskonale wiemy, że klientela takich miejsc potrafi dać się we znaki. Ostatecznie jednak w grze chodzi o piękno przygotowywania tego wyjątkowego jedzenia.

Jesteście zainteresowani? W takim razie tytuł już teraz możecie sprawdzić za darmo, dzięki udostępnionemu prologowi. Ten znajdziecie na platformie Steam:

