Max Payne 3 – streamer pobił rekord w przechodzeniu gry na czas

Jaryd „summit1g” Lazar podczas jednej ze swoich transmisji na Twitchu pobił rekord w speedruningu gry Max Payne 3 w trybie hardcore.

Jeśli uważacie, że Max Payne to już przeżytek, to się mylicie. Fani ciągle wracają do legendarnego cyklu, by wspominać stare czasy – albo przechodzić grę na czas. Ostatnio padł nowy rekord dotyczący trzeciej części serii.

Jaryd „summit1g” Lazar, którego zapewne kojarzycie z transmisji na Twitchu, grał w Maksa Payne’a 3 w trybie hardcore. Wyzwanie dotyczyło jak najszybszego przejścia produkcji bez używania glitchy i przy pominięciu cutscenek. Po ukończeniu tytułu summit1 był zaskoczony, że zdołał pobić światowy rekord – i to o sześć sekund.

Poprzedni najlepszy wynik należy do gracza o pseudonimie ThirstyHyena. Speedruner ustanowił rekord miesiąc temu z czasem 1 godzina, 30 minut i 58 sekund. Natomiast rezultat Jaryda Lazara to 1h, 30 minut, 52 sekundy. A jeśli chcecie zobaczyć, jak prezentuje się cała tabela, zajrzyjcie tutaj (zakładka hardcore).

Nie wiadomo, jak długo summit1g utrzyma się na szczycie. Być może poprzedni zdobywca tytułu zechce go odzyskać i niebawem odegra się na streamerze. Albo ktoś inny podejmie to wyzwanie. Natomiast pewne jest jedno: Max Payne nie powiedział jeszcze ostatniego słowa.