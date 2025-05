Nie tylko remaster GTA IV. Max Payne 3 może doczekać się nowej wersji

Już niedawno przecieki mówiły, że Rockstar szykuje odświeżenie GTA IV, a teraz branżowy leaker o nicku Tez2 wspomniał, że po premierze “czwórki” na tapecie pojawi się “trójka”. Jeśli studio rzeczywiście trzyma się swojego pandemicznego harmonogramu, wkrótce otrzymamy port gry ulepszony do dzisiejszych sprzętów. Zgodnie z doniesieniami remaster mógłby zostać połączony w pakiet z nowymi wersjami pierwszych dwóch odsłon.

Max Payne 3 Remastered?

Źródło przekonuje, że podczas izolacji wewnątrz firmy powstał plan na odświeżenie całej trylogii. Najpierw ma ukazać się remaster GTA IV, później przyszedłby czas na Max Payne 3. To otwiera drogę do stworzenia edycji zbiorczej. Nieoficjalnie mówi się o odświeżonej oprawie, ulepszonym silniku oraz wsparciu dla wyższych rozdzielczości. Premiera pierwszego remastera może wpaść jeszcze w tym roku, co jednocześnie przybliży MP3 do zapowiedzi.

Max Payne 3 oryginalnie zadebiutowało w 2012 roku na PS3 i Xboksie 360 i zebrało solidne recenzje za filmową narrację oraz świetny system strzelania. Mimo że gra jest już na rynku od ponad dekady, wciąż cieszy fanów specyficznym klimatem i intensywną akcją. Definitive Edition/Remaster pozwoliłaby przywrócić kultowe sekwencje w nowej jakości, a dla nowych graczy byłaby szansą na poznanie przygód detektywa Payne’a.

Jeśli przecieki znajdą potwierdzenie, seria Max Payne stanie się jedną z najlepiej odświeżonych franczyz w branży. Powstają przecież remake’i dwóch pierwszych odsłon. Dla wielu graczy oznaczałoby to okazję do powrotu do świata noir i strzelanin w zwolnionym tempie. W tym kontekście warto śledzić kolejne zapowiedzi Rockstar i branżowe raporty, bo plan z pandemii może przynieść solidny zestaw remasterów już niedługo.

Źródło: PSU