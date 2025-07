The Stanley Parable: Ultra Deluxe w rekordowo niskiej cenie na Steam

Z okazji trwającej wyprzedaży Steam Summer Sale 2025 możecie zgarnąć rozszerzoną wersję kultowego The Stanley Parable z 60% rabatem.

Lato większości kojarzy się z odpoczynkiem. Gracze doskonale jednak wiedzą, że to właśnie teraz jest w końcu czas na nadrabianie growych zaległości. To również najczęściej okres wyjątkowych okazji, chociażby w ramach wielkiej wyprzedaży Steam Summer Sale. Jedna z nich powinna Was szczególnie zainteresować. Głównie dlatego, że dotyczy kultowej produkcji, która zdobyła popularność wśród graczy na całym świecie.

Steam Summer Sale 2025. The Stanley Parable w świetnej cenie

The Stanley Parable: Ultra Deluxe dostępne jest w rekordowo niskiej cenie w ramach Letniej Wyprzedaży Steam 2025. Gra kosztuje obecnie jedynie 35,99 zł, co stanowi 60% zniżki względem ceny podstawowej. Ba, Ultra Deluxe to coś więcej niż zwykły remake – choć bazuje na oryginale z 2013 roku, edycja z 2022 rozszerza znaną formułę o nowe ścieżki, zakończenia i komentarze, oferując jeszcze więcej zwrotów akcji.

Gra wciągnie Was w labirynt decyzji, często dość dezorietujących, ale i narracyjnych sztuczek, a także filozoficznych pytań o wolność wyboru – wszystko to w absurdalnym i zarazem niepokojąco znajomym środowisku biurowym. Twórcy nie tylko wzbogacili zawartość, ale zadbali również o odświeżoną oprawę graficzną oraz dostosowanie do współczesnych standardów.

Jeżeli nie mieliście jeszcze okazji zagrać, teraz jest pora idealna. Promocja potrwa do końca wyprzedaży, czyli do 10 lipca do godziny 19:00.

Źródło: GG Deals