Kultowy roguelike z przytłaczająco pozytywnymi recenzjami w historycznej cenie na Steam. Tylko do 19:00

Wielka Letnia Wyprzedaż na platformie cyfrowej dystrybucji Steam zakończy się za kilka godzin. Jeżeli więc zastanawiacie się, co jeszcze moglibyście kupić przed końcem wyprzedaży, nie wydając jednocześnie zbyt wiele, mamy dla Was znakomitą propozycję. Mowa tutaj bowiem o grze kultowej, w dodatku z przytłaczająco pozytywnymi recenzjami. Poniżej znajdziecie wszystkie najważniejsze szczegóły!

Steam Summer Sale 2025 – Slay the Spire w znakomitej cenie

W ramach Letniej Wyprzedaży Steam niezwykle popularna i doceniona gra Slay the Spire jest dostępna w historycznie niskiej cenie. Nie jest to więc byle okazja. Mamy do czynienia z produkcją, która posiada w sumie ponad 160 tysięcy ocen na platformie Valve i znajdują się one aktualnie w kategorii przytłaczająco pozytywne.

Jeśli więc ktoś z Was jakimś cudem nie miał nigdy okazji w grę zagrać, teraz może to zrobić, w dodatku nie wydając wcale tak dużo! Oczywiście, zależy, czy są to Wasze klimaty. Slay the Spire to dość unikalna mieszanka gry karcianej z gatunkiem roguelike. Gracz buduje talię, przemierza kolejne poziomy tajemniczej Iglicy, a każda sesja wygląda inaczej. Losowość w kartach, mapie i przeciwnikach wymusza od nas dostosowywanie się do wszelkich typów sytuacji. Tutaj wcale nie jest tak łatwo.

Społeczność chwali grę przede wszystkim za czytelne zasady, duże możliwości taktyczne i świetne tempo rozgrywki. Slay the Spire oferuje trzy grywalne postacie z unikalnymi zestawami kart i różnymi stylami gry. Do tego dochodzi ponad 250 kart, 150 artefaktów, a także kilkadziesiąt typów przeciwników oraz liczne wydarzenia fabularne. Choć produkcja opuściła wczesny dostęp już kilka lat temu, wciąż utrzymuje się w ścisłej czołówce najlepszych karcianek dla jednego gracza.

Źródło: Steam