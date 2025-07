Steam Summer Sale 2025 to nic. Te gry kupicie jeszcze taniej

Zastanawiacie się, co warto zgarnąć w ramach trwającej wyprzedaży Steam Summer Sale 2025? Mamy dla Was dobrą wiadomość. Tak się bowiem składa, że wiele z gier, które zostały przecenione na Steamie, możecie kupić jeszcze taniej w sklepie Instant Gaming.

Jeszcze przez nieco ponad dwa dni na platformie cyfrowej dystrybucji Steam trwać będzie tegoroczna edycja wielkiej Letniej Wyprzedaży. W jej ramach przeceniono tysiące różnych produkcji. Niektóre oferty są naprawdę atrakcyjne, a kilka z nich możecie znaleźć na naszej stronie pod tym adresem.

Cóż, jest jednak też sporo okazji, które najzwyczajniej w świecie się nie opłacają. Dlaczego? Ano dlatego, że w internetowym sklepie Instant Gaming macie okazję zgarnąć je w jeszcze niższych cenach. Poniżej prezentujemy Wam zestawienie takich ofert. Zaznaczamy, iż są to ceny, które bezpośrednio widnieją na kartach produktu, więc nie uwzględniają podatku VAT. Ten może się bowiem różnić w zależności od tytułu.

Oferty tańsze niż Steam Summer Sale 2025 (część 1)

Clair Obscur: Expedition 33

Clair Obscur: Expedition 33 to turowa gra RPG zrealizowana w konwencji fantasy i osadzona w świecie inspirowanym Francją z przełomu XIX i XX wieku. Gracz kieruje w niej grupą bohaterów, czyli tytułową Ekspedycją z numerem 33, która podejmuje się swojej ostatniej misji: zniszczyć tajemniczą Malarkę, odpowiedzialną za coroczną zagładę coraz to młodszych ludzi. Główny wątek fabularny dotyczy przede wszystkim niepokojącego wyścigu z czasem, w którym każdy dzień przybliża nas do nieuchronnego końca.

System walki stanowi połączenie klasycznej turówki z elementami czasu rzeczywistego. Oprócz planowania działań każdego bohatera, musimy tutaj aktywnie unikać wszelkich ataków poprzez uniki lub parowanie ciosów, a także precyzyjne celowanie w słabe punkty przeciwników. Konfiguracja grupy bohaterów jest całkiem zaawansowana. Dotyczy nie tylko doboru ekwipunku, ale również rozwój konkretnych statystyk i umiejętności, jak też dbanie o odpowiednią synergię całego zespołu. Mechanicznie tytuł czerpie z tradycji JRPG-ów, ale adaptuje ją na potrzeby współczesnej dynamiki rozgrywki.

Jeżeli chodzi o świat gry, mamy tutaj unikalną mieszankę elegancji typowej dla okresu belle époque i wręcz surrealistycznego koszmaru. Lokacje są mocno zróżnicowane i pełne najróżniejszych detali. Zwiedzimy tajemnicze wyspy, zrujnowane pola bitewne, a nawet sam środek lodowca. Po drodze gracze natrafiają także na dodatkowe zadania, spotykają innych towarzyszy i odkrywają sekrety poprzednich ekspedycji.

HELLDIVERS II

HELLDIVERS II to drużynowa strzelanka z perspektywą trzecioosobową, w której wcielamy się w członków elitarnej jednostki walczącej w imieniu Super Ziemi. To pewnego rodzaju totalitarna utopia, szerząca własną wizję wolności oraz demokracji w całej galaktyce. Wrogów jest wielu, w dodatku zróżnicowanych – począwszy od brutalnych robali aż po zmechanizowane frakcje – a każda misja to kolejny etap galaktycznej wojny, której przebieg zależy od działań całej społeczności graczy.

Rozgrywka skupia się natomiast na zabawie w trybie kooperacji w maksymalnie czteroosobowych oddziałach. Współpraca oraz jasna komunikacja są więc tutaj elementem kluczowym w drodze do sukcesu. Ba, gra nie wybacza błędów – obowiązuje pełen friendly fire, co oznacza, że możemy po prostu przez przypadek trafić członka swojej drużyny. Tak naprawdę jedno złe zagranie może posłać sojusznika w powietrze. Gracze mogą korzystać z szerokiego arsenału broni – mamy m.in. standardowe karabiny, naloty orbitalne, czy też automatyczne wieżyczki. Mechanika tzw. stratagemów pozwala natomiast reagować na wszelkie nieprzyjemne sytuacje, umożliwiając nam dostosowanie strategii całej drużyny.

Na tle innych strzelanek HELLDIVERS II wyróżnia się przede wszystkim brutalnością i unikalnym systemem społecznym, dzięki któremu cała społeczność wpływa na postęp wojny. Misje odbywają się na różnorodnych planetach, każda z unikalnym układem terenu i stylem przeciwników. Jest to równocześnie kontynuacja kultowego hitu z 2015 roku, rozwijająca formułę zarówno pod względem technicznym, jak i koncepcyjnym.

Więcej tanich gier na następnej podstronie!