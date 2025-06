Absurdalnie wielkie obniżki na popularne gry. Największe promocje na Steam Summer Sale 2025

Steam Summer Sale 2025 zachwyca cenami! No, może nie wszystkimi, ale za to wielkie tytuły zjechały do śmiesznych poziomów w promocji.

Wyprzedaż Letnia 2025 na Steam właśnie nabrała rozpędu, a część promocji naprawdę rozkłada portfel na łopatki. W ofercie znajdziemy mnóstwo klasyków, ale też świeżych hitów, które przeceniono aż o 90%. Jeśli jeszcze nie zapełniliście koszyka, to lepszej okazji raczej nie będzie.

Obniżki sięgają dna i to dosłownie. Robocop: Rogue City za 23 zł, GRIS za niecałe 7 zł, a Crypt of the NecroDancer za nieco ponad 5 zł. Do tego Blasphemous, Star Wars Battlefront II, House Flipper, Beyond: Two Souls i masa innych kultowych gier, które można teraz kupić za mniej niż koszt jednego kebaba, burgera w maku czy czegokolwiek, co tam lubicie sobie podjeść. Ja wiem, że ogólnie Letnia Wyprzedaż na Steam znów w szerszej skali nie powoduje opadu szczęki, w końcu w większości mamy te same promocje. Mimo wszystko te kilka gier wybrano jako największe przeceny na platformie.

Oto najlepsze oferty z wyprzedaży Steam 2025:

Trzeba przyznać, że Valve poszło po bandzie, jeśli chodzi o ceny. Warto się jednak pospieszyć, wyprzedaż potrwa tylko do 11 lipca, a niektóre oferty mogą zniknąć wcześniej. Jeśli któryś z tytułów mieliście na oku, to zdecydowanie czas działać. Nie zapomnijcie również o odebraniu darmowych prezentów od Valve. Szerzej o całej wyprzedaży pisaliśmy w tym miejscu. A, no i jest też darmówka do zdobycia!

Źródło: Steam