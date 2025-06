Darmowe gratisy dla graczy z okazji Letniej Wyprzedaży na Steam

Letnia Wyprzedaż Steam 2025 trwa! Z jej okazji gracze mogą teraz odebrać aż 9 darmowych naklejek do swojego profilu. Jak to zrobić?

Letnia Wyprzedaż 2025 to nie tylko tańsze gry. Steam jak co roku dorzuca do tego zabawy w zbieranie, tym razem padło na darmowe naklejki. W akcji może wziąć udział każdy użytkownik platformy, a zdobycie wszystkich bonusów nie zajmuje więcej niż parę minut.

Letnia Wyprzedaż Steam 2025 nagrodzi graczy

Cała zabawa polega na przeglądaniu tzw. kolejki odkryć, czyli sugestii gier dobieranych przez algorytm na podstawie Twoich zainteresowań. Za każde przejście jednej kolejki dostajesz 3 naklejki. Łącznie możesz zgarnąć ich 9. Prosto, szybko i bez wydawania ani grosza.

Kolejka odkryć znajduje się na stronie głównej Steama, ale też na podstronach konkretnych tagów czy gatunków. Jeśli masz problem z jej znalezieniem, wystarczy kliknąć „tutaj” w sekcji z naklejkami. Platforma od razu przeniesie Cię we właściwe miejsce.

Wśród naklejek znajdziesz urocze rysunki postaci i stworzeń. Wszystko to do własnej kolekcji, na pokaz w profilu, albo po prostu jako pamiątka z tegorocznej wyprzedaży. Akcja trwa od 26 czerwca do 10 lipca, więc masz jeszcze sporo czasu, żeby się załapać.

Jeśli chcesz wiedzieć więcej o samej wyprzedaży i znaleźć najlepsze okazje, to szerzej pisaliśmy o tym tutaj: Steam Summer Sale 2025 – start wielkiej wyprzedaży z tysiącami tanich gier.

Źródło: Steam