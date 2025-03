Przeżyj nocną zmianę. 4 gry za darmo na Steam, w tym hotelowy horror

Pobierajcie świeżutkie gry za darmo na Steam i choć nie są to jakieś wyjątkowe produkcje, może jednak coś przygarniecie do swojej biblioteki. A jeśli nic nie wybierzecie, to odwiedźcie nasz tekst z 50. najlepszymi premierami free to play z marca 2025. Tam aż roi się od mocnych i najnowszych darmowych tytułów. Ale sprawdźcie najpierw, co nowego dzisiaj Wam proponujemy.

Nowe gry za darmo na Steam. Kolejne premiery z marca

Najciekawszą z nowości wydaje się być Napolitan Hotel, czyli horror, w którym dziwne zjawiska i tajemnicze istoty zakłócają twoją nocną zmianę. Wcielamy się tutaj w pracownika, który dopiero został zatrudniony i od razu trafił na nockę. Nasze zadanie jest bardzo proste – musimy zadbać o bezpieczeństwo budynku i sprawdzić różne systemy na każdym z pięter. Jeśli zauważymy podejrzane przedmioty lub rzeczy na korytarzu, od razu trzeba dzwonić do recepcji, gdzie powiedzą nam, co mamy dalej robić.

Jednak z niektórymi sytuacjami nawet recepcja nam nie pomoże. W hotelu zaczynają się dziać dziwne rzeczy, np. jedziemy windą na piętro, którego nie wybraliśmy, albo słyszymy niepokojące dźwięki, które są gdzieś za ścianą. Co zrobicie, jak nagle w całym hotelu wysiądzie system elektryczny i zapadnie ciemność? Oby dotrwać do rana…

Ciekawie zapowiada się również Palm Cracker, czyli gra logiczna w konwencji detektywistycznego thrillera. Wszystko zaczyna się od znalezienia tajemniczego PalmPilota, który należał do osławionego Crypt Killera – najinteligentniejszego seryjnego mordercy stulecia. Gdzieś w tym urządzeniu kryje się prawda, ale żeby do niej dotrzeć, sporo się nagłówkujemy. Będziemy łamać kody, rozwiązywać zagadki i uczyć się prawdziwych technik deszyfrowania.

Co ciekawe, będziemy mogli również korzystać z klasycznych gier, vintage’owych aplikacji i funkcji rozpoznawania pisma odręcznego, które posiadał PalmPilot. Jeśli nie pamiętacie, takie urządzenie naprawdę istnieje. Powstało w 1996 roku i służył głównie do zarządzania kontaktami, kalendarzem i notatkami.

Źródło: Steam