Na pokazie State of Play zaprezentowano gameplay trailer Five Nights at Freddy’s: Secret of the Mimic, czyli najnowszej odsłony kultowej serii horrorów. Poznaliśmy również dokładną datę premiery.

Świetne wieści dla fanów kultowej serii survival horrorów FNAF zapoczątkowanej jeszcze w 2014 roku. Podczas najnowszego pokazu State of Play przedstawiciele studia Steel Wool zaprezentowali świeżutki zwiastun rozgrywki. Oprócz gameplayu materiał ujawnił również dokładną datę premiery Secret of the Mimic. Poniżej możecie znaleźć więcej szczegółów.

State of Play. Zwiastun rozgrywki i data premiery Five Nights at Freddy’s: Secret of the Mimic

FNAF: Secret of the Mimic ma zadebiutować 13 czerwca 2025 roku na PC oraz konsolach PlayStation 5. Dzięki nowemu materiałowi dowiedzieliśmy się, że produkcja pozwoli nam zapoznać się z jednym z nowych antagonistów cyklu, czyli tytułowym Mimic’iem.

Fabuła Secret of the Mimic skupi się wokół Edwina Murray, współpracownika słynnego Fazbear Entertainment, który zaginął w tajemniczych okolicznościach. Jak nietrudno się więc domyślić, głównym zadaniem gracza jest nie tylko przeżycie, ale również odzyskanie technologii, nad którą Murray pracował. Jest nią egzoszkielet dający umiejętność imitacji innych istot. Jedną z takich będzie chociażby słoń, co zostało pokazane na trailerze.

Poprzednia część serii to FNAF: Security Breach, która zadebiutowała w 2021 roku na PC oraz konsolach PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S i Nintendo Switch. Produkcja okazała się dość udana i spodobała się graczom, uzyskując całkiem niezłe wyniki na platformie Steam.

Źródło: PlayStation