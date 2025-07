Modder polvovoss kończy serię Permanent POIs, dodając do gry świeże miejsca, sprzęt i wyzwania, które urozmaicą eksplorację kosmosu. Starfield odżywa!

Permanent POIs – Rogue Science: Ostatnia część popularnej serii modów z nowymi lokacjami i przeciwnikami w Starfield

Fani Starfield mają powód do radości, modder polvovoss właśnie wypuścił ostatnią część swojej świetnie przyjętej serii modów „Permanent POIs”. Najnowszy dodatek, zatytułowany Permanent POIs – Rogue Science, dorzuca do gry aż 16 nowych, na stałe osadzonych punktów zainteresowania, ponad pięć unikatowych broni oraz całkiem nowych przeciwników, a do tego wzbogaca świat gry o dodatkowe wątki fabularne. Nowe miejsca znajdziecie w systemach Heisenberg, Schrödinger i Newton — wystarczy rozglądać się za oznaczeniami „Structure” podczas orbitowania wokół planet.

Co ważne, eksploracja tych lokacji stała się ciekawsza dzięki obecności wrogów, którzy dodają wyzwania i adrenaliny, a cały mod świetnie dogaduje się z innymi popularnymi modyfikacjami, jak GrindTerra czy inne dodatki rozszerzające świat gry. Możecie więc bez problemu połączyć kilka modów i stworzyć naprawdę bogate i unikalne doświadczenie w Starfield.

Mod pobierzecie tutaj, ze strony Nexus Mods.

Seria Permanent POIs to łącznie aż 76 nowych lokacji, ponad 10 nowych rodzajów broni oraz całkiem sporo przeciwników, co zdecydowanie daje ogrom materiału do eksploracji i walki. Jeśli więc chcecie odświeżyć swoją przygodę w Starfield i rzucić się na nowe wyzwania, zdecydowanie warto pobrać całą kolekcję.

To jednak nie wszystko! W społeczności moderskiej Starfield aż kipi od fantastycznych dodatków. Od modów z nowymi zadaniami, przez realistyczne animacje ruchu martwych ciał, po zaawansowane poprawki AI przeciwników i duże rozszerzenia pozwalające tworzyć własne kolonie z mechami, systemem obrony i rolnictwem. Znajdziecie też mody poprawiające optymalizację, grafikę, a nawet umożliwiające podróże między planetami w czasie rzeczywistym. Dzięki tym wszystkim dodatkom świat Starfield staje się jeszcze bardziej żywy, rozbudowany i angażujący. A wszystko to za sprawą niesamowitej pasji społeczności graczy.

Źródło: dsogaming.com