Xbox Game Pass ma spory problem

Xbox przechodzi obecnie jeden z najtrudniejszych momentów w swojej historii. Po serii brutalnych decyzji biznesowych – w tym masowych zwolnieniach 9 000 pracowników i anulowaniu długo wyczekiwanych projektów jak Perfect Dark – społeczność graczy zaczęła wyraźnie manifestować swoje niezadowolenie. Coraz więcej osób rezygnuje z abonamentu Game Pass, traktując to jako symboliczny sprzeciw wobec polityki Microsoftu.

W sieci można zaobserwować rosnącą frustrację. Na forach takich jak ResetEra czy Reddit użytkownicy nawołują do bojkotu i dzielą się historiami rezygnacji z usług firmy. „Mój Game Pass wygasa pod koniec października i nie zamierzam go przedłużać. Stracę dostęp do kilku gier, ale trudno. Nie chcę dalej wspierać takiej firmy” – pisze jeden z fanów. Inni idą jeszcze dalej – zrywają z systemem Windows i przechodzą na Linuxa, by całkowicie odciąć się od ekosystemu Microsoftu.

Niepokój graczy nie bierze się znikąd. Game Pass od dawna był wizytówką Xboxa – usługą, która miała reprezentować przyszłość gier: dostępną, różnorodną i przyjazną. Tymczasem dziś coraz częściej postrzegana jest jako narzędzie korporacyjnej strategii, której ceną są zwolnienia, cięcia i utrata zaufania. Wielu graczy czuje, że zamiast wspierać rozwój twórców, Microsoft skupia się na optymalizacji zysków kosztem ludzi i pasji.

W kontrze do tych wydarzeń pozytywnie wyróżnia się CD Projekt RED, który otwarcie zaprosił zwolnionych twórców do współpracy przy takich tytułach jak Wiedźmin 4 czy kolejna odsłona Cyberpunka. Dla wielu to dowód, że można inaczej – z szacunkiem do pracowników i graczy. A Microsoft? Jeśli nie zacznie słuchać swojej społeczności, może się okazać, że lojalność fanów była bardziej krucha, niż sądził

Źródło: tech4gamers.com