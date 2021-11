Premiera Star Wars: Rogue Squadron opóźniona

Premiera Star Wars: Rogue Squadron, pierwotnie zaplanowana na grudzień 2023 r., została przesunięta. Nie wiadomo jeszcze, kiedy film ujrzy ostatecznie światło dzienne.

Informacja pojawiła się pierwotnie w The Hollywood Reporter, a następnie potwierdziły ją inne portale. Jako przyczynę opóźnienia filmu podano napięty grafik reżyserki filmu, Patty Jenkins. Jenkins pracuje obecnie nad dwoma innymi filmami: Cleopatrą oraz Wonder Woman 3. Z tego względu nie dałaby rady ukończyć pracy nad Rogue Squadron na czas, co oczywiście przekłada się także na opóźnienie daty premiery.

Fani Gwiezdnych Wojen mogą być jednak spokojni, jako że w planach są również inne produkcje z tego uniwersum. Jeszcze w 2021 roku pojawi się na Disney+ Księga Boby Fetta, zaś na początku 2022 – 3. sezon The Mandalorian. Oprócz tego zostaje także szeroki wybór gier, spośród których część doczekała się niedawno nowych wydań. Jest więc szansa na to, że miłośnicy Star Wars nie będą się nudzić w oczekiwaniu na Rogue Squadron.