Czy film Star Wars: Rogue Squadron będzie ekranizacją gry?

Fani gry Star Wars: Rogue Squadron zastanawiają się, czy nowy film w realiach Gwiezdnych Wojen opowie historię znaną ze strzelanki.

Star Wars: Rogue Squadron nie będzie filmową adaptacją gry pod tym samym tytułem. Chociaż elektroniczna rozrywka jest dla twórców inspiracją przy tworzeniu widowiska, to nie możemy tutaj mówić o przeniesieniu scenariusza 1:1. Za produkcję ma być odpowiedzialna Patty Jenkins, która reżyserowała takie produkcje jak: Just Drive, Monster, Betreyal czy Wonder Woman.

Plotki w internecie sugerują, że akcja może rozgrywać się po wydarzeniach znanych z filmu Gwiezdne wojny: Skywalker. Odrodzenie, niemniej informacje te nie zostały potwierdzone. Do premiery pozostało jeszcze bardzo dużo czasu, data wydania została ustalona 2023 rok.

Najsłynniejsze dzieło Patty Jenkins to Monster. Dramat przedstawiał historię amerykańskiej prostytutki Aileen Wuornos, która okazuje się być seryjną morderczynią. Charlize Theron odgrywająca główną rolę otrzymała: Oscara, Srebrnego Niedźwiedzia i Złoty Glob za wspaniałą grę aktorską.

Bartłomiej Balcerzak Miłośnik staroszkolnych gier RPG takich jak Baldur's Gate czy Planscape Torment a jednocześnie nowszych przedstawicieli tego gatunku z Mass Effectem na czele. Miłośnik staroszkolnych gier RPG takich jak Baldur's Gate czy Planscape Torment a jednocześnie nowszych przedstawicieli tego gatunku z Mass Effectem na czele.