Zagraj w Star Citizen za darmo – ale musisz się pospieszyć

Star Citizen za darmo – specjalny event

Star Citizen to tytuł, który od lat wzbudza ogromne emocje. Porównywany do takich produkcji jak Starfield, No Man’s Sky czy Eve Online, wciąż pozostaje w fazie rozwoju, jednocześnie oferując graczom możliwość eksploracji gigantycznego świata, wypełnionego statkami kosmicznymi, planetami i niebezpieczeństwami przyszłości. Dzięki aktualnej promocji możesz sam sprawdzić, jak ten wieloletni projekt prezentuje się w praktyce — bez konieczności wydawania ani złotówki.

W trakcie Free Fly każdy może założyć konto, pobrać grę i przetestować jej zawartość. Na start czekają misje wprowadzające oraz możliwość pilotowania sześciu różnych statków kosmicznych, a także eksploracja futurystycznego uniwersum na piechotę. To doskonała szansa, by przekonać się, jak bardzo rozbudowane stało się Star Citizen przez te wszystkie lata i czy gra rzeczywiście ma szansę stać się spełnieniem marzeń fanów kosmicznych symulacji.

Darmowy okres testowy potrwa do poniedziałku, 28 kwietnia. Aby wziąć udział, wystarczy zarejestrować się na oficjalnej stronie gry i pobrać klienta.

Zobacz też: Twórcy GTA VI pracują „w piekle”? Rockstar pod ostrzałem

Źródło: pcgamesn.com