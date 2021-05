STALKER 2 – czas gry. To będzie gigantyczna produkcja

Według jednego z pracowników GSC Game World, STALKER 2 jest imponująco długą produkcją. W grze można rzekomo spędzić setki godzin.

Na nowego STALKER-a zapewne nie poczekamy już zbyt długo. Wyczekiwana od wielu lat produkcja zapowiada się niesamowicie intrygująco i wiele wskazuje na to, że będzie to kontynuacja, na jaką liczyli fani serii.

Poprzednie wcielenia marki nie należały do przesadnie dużych produkcji, aczkolwiek oferowały one całkiem sporo dodatkowej zawartości. Jedna odsłona pochłaniała średnio 30-40 godzin, jeśli chcieliśmy zająć się wszystkim. Wygląda na to, że STALKER 2 będzie pod tym względem znacznie bardziej imponujący.

PR Manager GSC Game World, Zakhar Bocharov, stwierdził w rozmowie z Gaming Bolt, że nowy STALKER może zagwarantować nawet „setki godzin” rozgrywki. Produkcja rzekomo jest bardzo długa, nawet jeśli zdecydujemy się na wykonywanie tylko głównych zadań fabularnych.

Nawet jeśli będziesz podążać tylko za głównymi questami, jest to bardzo długa gra. Możesz spędzić w niej setki godzin, jeśli zechcesz bardziej zaangażować się w eksplorację i zadania poboczne. – powiedział Zakhar Bocharov w rozmowie z Gaming Bolt

Oczywiście powyższe słowa należy przyjmować z przymrużeniem oka. O ile nie możemy wykluczać, że STALKER 2 faktycznie będzie bardzo rozległym tytułem, tak historia nauczyła nas już, że do takich wielkich obietnic zawsze warto się trochę zdystansować. Niemniej słowa Bocharova bez wątpienia napawają optymizmem. Oby ilość szła w parze z jakością.

