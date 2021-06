Materiały z nigdy niewydanej gry STALKER 2 trafiły do sieci

Zobaczcie jak prezentował się projekt gry STALKER 2 z 2011 roku. Produkcja nigdy nie została wydana i prawie zginęła w mroku dziejów.

Internauci, którzy uważanie śledzą zapowiedzi w branży gier, zapewne słyszeli o planach wydania tytułu STALKER 2. Sandbox od studia GSC Game World ma ukazać się jeszcze w 2021 roku na konsolach Xbox Series oraz komputerach klasy PC. Tytuł będzie dostępny również w abonamencie Xbox Game Pass (więcej tutaj). Na rosyjskim forum wypłynęły natomiast materiały z projektu o tej samej nazwie, nad którym pracowano już w 2011 roku. Za udostępnienie źródeł odpowiada Marcus Brutus z rosyjskiego forum AP-PRO.RU. Pierwotna wersja gry STALKER 2 nie trafiła jednak nigdy na rynek.

Tajemnice niewydanej gry STALKER 2

Materiały ilustrują bronie, lokacje oraz modele żołnierzy. Rzucić okiem możecie również na materiał filmowy prezentujący gameplay. Film z rozgrywki nie prezentuje się nazbyt spektakularnie. Nie uświadczycie w trakcie jego trwania żadnych walk z przeciwnikami, a jedynie eksplorację niepokojąco wyglądających lokacji.

Wśród dokumentów produkcyjnych, które również ujrzały światło dziennie, natraficie na kilka interesujących informacji. STALKER 2 miał oferować tryb wieloosobowy, kampania dla pojedynczego miał zaś trwać 10 godzin. W grze obecnych miało być także sporo aktywności pobocznych. Zaangażowanie się w wypełnianie dodatkowych misji, dostarczałoby około 20 dodatkowych godzin rozgrywki. Całość śmigałaby w oparciu o silnik X-Ray Engine 2.0. Produkcja miała trafić na PC oraz konsolę Xbox 360 i najprawdopodobniej na PS3.

Fabuła toczyłaby się w roku 2015 roku, trzy lata po wydarzeniach z Cienia Czarnobyla. Protagonistą miał być bezimienny Stalker, dręczony przez niepokojące wizje. By znaleźć odpowiedź na pytanie jakie jest ich przesłanie, podejmuje się on próby dotarcia do elektrowni jądrowej w Czarnobylu. W grze jednak obecnych byłoby znacznie więcej interesujących wątków, wikłających bohatera w sieć intryg.

Zabawa miała być wielowymiarowa i oferować graczom alternatywne sposoby rozwiązywania problemów. Na swojej drodze mieliśmy napotkać krwiożercze kreatury doskonale znane z poprzedniej odsłony oraz groźne istoty stworzone na potrzeby nowej odsłony. Na pewnym etapie zabawy zmierzylibyśmy się również z konspiratorami z Instytutu Badań Naukowych ChAZ. Spotkalibyśmy także przyjazne dusze, doskonale znane osobom mającym styczność z pierwszą częścią, mowa o – Strzelcu i Doktorze.



Ciekawe czy nowa edycja Stalkera będzie czerpała w jakimś stopniu z nigdy niewydanego projektu. Jak myślicie?