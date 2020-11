Stacja dokująca DualSense jest przeurocza – wygląda jak małe PS5

Sony w podobnej stylistyce utrzymuje konsolowy wygląd wszystkich akcesoriów do PS5. Nawet stacja dokująca otrzymała znajomy, futurystyczny kształt.

Chyba już nikt nie ma wątpliwości, że PS5 mocno odrywa się od poprzednich generacji konsoli, przechodząc na kolejny poziom mocy, ale też pod kątem wizualnym. Futurystyczny wygląd obudowy to zupełnie inny kierunek dla Sony. PS5 może się podobać lub nie, ale ma swój styl.

Uzupełnieniem konsoli są akcesoria nieodbiegające od designu głównego urządzenia. Wśród nich niepozorna stacja dokująca do padów DualSense. Dotychczas nie zyskała zbyt dużej atencji od klientów, bowiem odgrywa mało znaczącą rolę w trakcie grania, a jednak często pozwala nam wracać do gry na „pełnej mocy”.

Producent uznał, że skoro stacja należy do rodziny to trzeba to podkreślić nadając jej odpowiedni kształt. I tak oto powstał projekt łudząco przypominający konsolę. To niemal jej miniaturowa wersja. Dzięki użytkownikowi Reddita, Cellypdx możemy zobaczyć stacje ładującą w domowych warunkach.

Czyż nie wygląda uroczo?

Grzegorz Rosa