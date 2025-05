Był supermarket, a teraz czas na sklep sportowy. Sprawdź za darmo nadchodzącą grę

Nieco wcześniej informowaliśmy Was chociażby o pięciu darmowych grach, które możecie aktualnie zgarnąć w sklepie Valve. Do tego gra Stargazer jest teraz dostępna bez żadnych opłat, podczas gdy wcześniej trzeba było płacić. To jednak nie wszystko! W międzyczasie na Steamie pojawił się też prolog gry Sporting Goods Shop.

Sporting Goods Shop: Prologue za darmo na Steam

Stanowi on wprowadzenie do pierwszoosobowej gry symulacyjnej, w której wcielamy się w rolę właściciela sklepu sportowego. Twórcy zaznaczają, że w darmowej wersji gry, czyli właśnie w tymże prologu, mamy do czynienia z ograniczoną liczbą kontraktów. W grze możemy pracować samodzielnie lub ze znajomymi, aby przemienić nasz skromny sklep sportowy w “prawdziwego molocha”.

Produkcja oferuje zabawę w trybie kooperacji do czterech graczy. Jednak im większa ilość grających, tym wyższe będą wymagania klientów! Jeżeli zaś chodzi o rozgrywkę, mamy tutaj różne zadania. Podpisujemy umowy z markami, zamawiamy produkty, rozpakowujemy kartony, umieszczamy wszystko na półkach i ustawiamy odpowiednie według nas ceny. Musimy także dbać o czystość w sklepie oraz uważać na złodziei. Ponadto możemy organizować konkursy i nagradzać naszych klientów prezentami.

Z czasem nasz sklep coraz bardziej się rozwija, a my możemy powiększyć magazyn i zarazem budżet. Zatrudnimy także magazynierów, kasjerów oraz personel do sprzątania.

Źródło: Steam