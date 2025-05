Stargazer za darmo na Steam. Wcześniej trzeba było płacić

Nowa gra za darmo na Steam i to nie byle jaka! Stargazer na Steamie jest teraz całkowicie za darmo – wcześniej kosztowało 8,99 zł.

Odciskając palce na strunach legendarnych gitar i stawiając czoła mrocznym kreaturom, wcielasz się w Jaxx Fury’ego – bohatera, który powraca, by ocalić rodzinne miasto przed złowrogim czarnoksiężnikiem. Darmowa oferta to świetna okazja, by zanurzyć się w tej rockowej przygodzie bez wydawania ani grosza.

Nie omiń: Twórcy usuwają swoją grę ze Steam na zawsze. Rozdają ją teraz za darmo

Rockowa gra za darmo na Steam

Jako Jaxx Fury walczysz gitarą, posyłając potężne fale dźwięku w szeregi wrogów. Każde uderzenie to wyjątkowa animacja, a w tle leci heavy metal podkręcający tempo i dodający rozgrywce energii. Po drodze napotkasz różnorodne pułapki, ruchome platformy i ukryte bonusy, które zachęcają do eksploracji przeklętych uliczek. Nala, twoja przewodniczka, wskaże cel w labiryncie miasta i pomoże omijać najtrudniejsze przeszkody.

W najważniejszych momentach czeka Cię również starcie z bossem. Dzięki dynamicznym sekcjom platformowym gra płynnie przechodzi od zręcznościowych fragmentów do rytmicznych potyczek dźwiękowych. Każde zwycięstwo przybliża cię do spełnienia przeznaczenia i uwolnienia mieszkańców.

Jaxx Fury łączy w sobie elementy klasycznej platformówki i metroidvanii. Z czasem odblokowujesz nowe ataki i umiejętności gitarowe, które umożliwiają powrót do wcześniej odwiedzanych lokacji w poszukiwaniu sekretów. Stylowa, kolorowa oprawa graficzna w pixel art uzupełniona jest melancholijnym klimatem postapokaliptycznego miasteczka. Gra promuje determinację i odwagę, pokazując, że warto walczyć o swoje przeznaczenie niezależnie od przeciwności.

Źródło: Steam