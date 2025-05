Pięć nowych gier za darmo na Steam. Od RPG po muzyczne platformówki

Na Steam zadebiutowało aż pięć nowych produkcji! Wszystkie to gry za darmo. Można już je dodać do biblioteki bez wydawania złotówki.

Wśród propozycji znajdziesz turowe RPG, szalone strzelanki i muzyczne wyzwania. Wszystkie gry oferują krótkie sesje i niskie wymagania sprzętowe. Dzięki temu bez trudu wciśniesz „Zainstaluj” i od razu zaczniesz zabawę.

Gry za darmo na Steam, aż 5 nowości:

Battle for Rakir – skupione na akcji RPG, w którym stajesz do kosmicznych bitew, do tego osadzone w otwartym świecie

– skupione na akcji RPG, w którym stajesz do kosmicznych bitew, do tego osadzone w otwartym świecie ShootX – futurystyczny FPS z błyskawiczną akcją, w którym zmieniasz rodzaj broni w locie i walczysz z hordami wrogich dronów.

– futurystyczny FPS z błyskawiczną akcją, w którym zmieniasz rodzaj broni w locie i walczysz z hordami wrogich dronów. Arcanard – przygodowy deckbuilder z elementami metroidvanii; odkrywaj zrujnowany las, ucz się nowych zaklęć i rozwiązuj zagadki.

– przygodowy deckbuilder z elementami metroidvanii; odkrywaj zrujnowany las, ucz się nowych zaklęć i rozwiązuj zagadki. SyncroChromia – platformówka rytmiczna, w której każdy skok i uniki musisz zsynchronizować z elektronicznym podkładem.

– platformówka rytmiczna, w której każdy skok i uniki musisz zsynchronizować z elektronicznym podkładem. Midnight Arcade – retro-arkada z serią krótkich, wymagających minigier, od strzelanek po wyścigi w pikselowym stylu.

Różnorodność tych tytułów sprawia, że każdy znajdzie coś dla siebie. Jeżeli lubisz planować każdy ruch, sięgnij po RPG. Jeśli wolisz szybki refleks, spróbuj ShootX lub Midnight Arcade. Z kolei fani metroidvanii i muzyki powinni zwrócić uwagę na Arcanard i SyncroChromia.

Gry pozostaną darmowe na stałe, a przynajmniej nie wiadomo nic, aby miały to być ograniczone oferty. Dodaj je dziś do swojej biblioteki i przekonaj się, które najbardziej przypadną ci do gustu. Warto również pamiętać o czasowych rozdawnictwach. Na Steam zlikwidowane studio rozdaje swoją docenioną przez graczy perełkę. Ponadto warto dodać do konta ciekawe Stargazer.

