Split Fiction taniej! To jedna z najlepszych gier tego roku

Nie da się ukryć, że Split Fiction to bezapelacyjnie jedna z najlepszych gier tego roku. Co więcej, teraz możecie ją kupić jeszcze taniej. Najnowsza promocja pozwoli wam sporo zaoszczędzić na wersji na PC i konsole Xbox. To najlepsza oferta od dawna!

Gra roku w promocji? Split Fiction do kupienia taniej

Split Fiction to dynamiczna gra przygodowa stworzona przez Hazelight Studios, znane z tytułów takich jak It Takes Two i A Way Out. Gra została wydana 6 marca 2025 roku na platformy PlayStation 5, Xbox Series X/S oraz PC. Gra skupia się na kooperacji dwóch graczy, oferując różnorodne mechaniki i wyzwania, które wymagają ścisłej współpracy. Dzięki funkcji „Friend’s Pass”, tylko jedna osoba musi posiadać grę, aby wspólnie zagrać online.

Jeżeli jeszcze nie czujecie się zachęceni do tej produkcji, to może wasze zdanie zmieni jej trailer? Rzućcie okiem na poniższe wideo:

Chcecie dowiedzieć się więcej na temat gry? Na łamach naszego serwisu pojawiła się jej recenzja, w której opisałem najważniejsze aspekty produkcji. To nie tak, że gra jest idealna i nie ma wad – ale te są wręcz symboliczne. Całość jest idealnym spełnieniem marzeń graczy lubujących się w kooperacyjnej rozgrywce dla dwóch graczy.

