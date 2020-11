Sony zapowiada darmowy multiplayer. W grudniu zagramy po sieci bez PS Plus

Sony ogłosiło, że gracze bez PS Plus będą mieli okazję skorzystać z online za darmo w jeden z grudniowych weekendów.

Nowa generacja wystartowała już pełną parą i podobnie jak na PS4, tak na PS5 do rozgrywki online wymagana jest subskrypcja PlayStation Plus. Warto jednak pamiętać o tym, że Sony czasami pozwala na bezpłatną rozgrywkę multiplayer dzięki specjalnym eventom.

W połowie przyszłego miesiąca odbędzie się wydarzenie darmowej rozgrywki online na konsolach PlayStation. Rozpocznie się ono 19 grudnia i potrwa do północy 20 grudnia. Pozwoli to na wypróbowanie trybów multiplayer w grach i pomoże w ewentualnym podjęciu decyzji o kupnie subskrypcji.

Warto wspomnieć, że event nie pozwoli na pobranie gier z PS Plus i korzystania z innych benefitów usługi, a jedynie na rozgrywkę po sieci.

Jim Ryan niedawno zapowiedział, że usługa PlayStation Plus doczeka się za jakiś czas pewnych nowości. Nie wiadomo jeszcze co planują Japończycy, ale być może doczekamy się zwiększenia puli comiesięcznych gier dostępnych w ramach PS Plus lub rozbudowania oferty PS Plus Collection.

Warto jednak zaznaczyć, że raczej nie otrzymamy zbyt szybko niczego na wzór Game Passa na PlayStation. Producent PS5 obiera nieco inną taktykę na przyciągnięcie uwagi graczy, choć niewykluczone, że zmieni zdanie w przyszłości.

W tym miejscu znajdziecie ofertę PlayStation Plus na grudzień 2020. Sony zadbało o to, aby powitać graczy na PS5 z przytupem. Użytkownicy PS4 również otrzymali kilka dobrych produkcji.

