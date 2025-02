Sony (prawie) na szczycie

Wszyscy znamy japońskiego giganta. To nie tylko PlayStation, ale też mnóstwo elektroniki użytkowej. Walkman, telewizory, aparaty – było tego sporo. Dziś, jako Sony Group Corporation, firma może pochwalić się kapitalizacją rynkową na poziomie 149,32 miliarda dolarów, co plasuje ją w ścisłej czołówce japońskich przedsiębiorstw. Ten imponujący wynik to w dużej mierze zasługa działu PlayStation, który stał się prawdziwą maszyną do generowania zysków.

Mimo nieudanych inwestycji w usługi na żywo, Sony nie zwalnia tempa. Firma wyprzedziła nawet giganta motoryzacyjnego Mitsubishi, stając się drugą co do wielkości firmą w Japonii pod względem kapitalizacji rynkowej. Co prawda, do lidera – Toyoty – jeszcze sporo brakuje, ale dynamiczny rozwój Sony napawa optymizmem. Można zatem powiedzieć, że w Japonii firma przegrywa już tylko z popularnymi autami.

A jakie były początki? Jak to bywa w przypadku gigantów, dosyć skromne:

Trudno wyobrazić sobie współczesną kulturę gier bez PlayStation. To właśnie japońskiej firmie z wizją i innowacyjnością otrzymaliśmy tyle generacji genialnego sprzętu. A to zrobiło też sporo dobrego dla innych, bo na konkurencyjności zawsze zyskujemy też my, czyli gracze. Pozostaje trzymać kciuki za dalszy rozwój i ciekawe pomysły. Tych ostatnich trochę zaczyna brakować, ale może w końcu firma wróci do dawnej formy, gdy po prostu dała się bezgranicznie kochać.

Źródło: pushsquare.com