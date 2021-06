Słuchawki do konsoli to ważny element wyposażenia każdego gracza. Wybraliśmy kilka modeli, które dobrze sprawdzą się w grach, niezależnie od gatunku.

Nie każdy lubi lub może grać z włączonymi głośnikami lub przy użyciu nagłośnienia z telewizora oraz monitora. Jeśli zależy Ci na dyskrecji lub większemu wczuciu się w rozgrywkę i zwiększeniu swojej skuteczności w grach multiplayer, warto zainwestować w dobre słuchawki dla gracza.

Jednak odpowiedni wybór słuchawek, może okazać się niemałym wyzwaniem. My postanowiliśmy uprościć to zadanie i wybraliśmy siedem naprawdę dobrych modeli na każdą kieszeń. Jeśli więc masz PlayStation 5, Xbox Series lub sprzęt poprzedniej generacji, to zestawienie jest dla Ciebie!

Patriot Viper V330 Gaming – 99 zł

ZAMÓW – Patriot Viper V330 Gaming

Dobre słuchawki do konsoli da się kupić nawet poniżej stu złotych. W tej cenie otrzymamy Patriot Viper V330 Gaming, które posłużą za dobrego kompana wirtualnych podróży. Podłączymy je do kontrolera naszej konsoli przy pomocy złącza Jack 3.5 mm. Jeśli posiadamy odpowiedni adapter, dodatkowo skorzystamy też z wbudowanego w urządzenie mikrofonu.

Słuchawki sprawdzą się dobrze w każdej grze i pozwolą nam lepiej wczuć się w rozgrywkę. Jak już wspominałem, będą one też nieocenione w trakcie rozgrywki online, wszak każdego przeciwnika trzeba usłyszeć.

Viper V330 Gaming cechuje też budowa, która pozwala na komfortowe granie. Miękka poduszka zamontowana na pałąku i duże nauszniki nie pozwolą naszym uszom się zmęczyć. Cieszy też obecność kabla w oplocie, który nie powinien się za bardzo wyginać.

Dodatkowo nie sposób nie wspomnieć o ciekawym designie sprzętu. Ten jest nowoczesny i efektowny, ale przy tym estetyczny i nieprzesadzony. W połączeniu z wymienionymi wyżej atutami, daje nam to przyzwoity sprzęt w stosunkowo niskiej cenie.

Corsair HS35 – 199 zł

ZAMÓW – Corsair HS35

Corsair HS35 to jedna z ciekawszych propozycji ze średniej półki cenowej. Renomowany producent postawił w nich na wygodę, prostotę i elegancję. Nie zabrakło też złącza Jack 3.5mm, które do dziś jest standardem w słuchawkach gamingowych. Podobnie jak w przypadku poprzednika, jeśli mamy adapter, będziemy mogli wykorzystać zamontowany w słuchawkach mikrofon.

Słuchawki HS35 mają też do zaoferowania dwie użyteczne funkcje. W każdej chwili możemy zmienić ich głośność i wyciszyć mikrofon, jeśli zajdzie taka potrzeba. Na jednym z nauszników znajdziemy odpowiednią rolkę i przycisk.

Urządzenie zadowoli również miłośników długich sesji z grami. Wygodny pałąk i nauszniki okażą się bezcenne przy dłuższych posiedzeniach przed konsolą. Nic tak nie wkurza, jak boląca głowa i okolice uszu w trakcie rozgrywki.

Nie ulega też wątpliwości, że to bardzo elegancki sprzęt. Minimalistyczny projekt sprawia, że słuchawki wyglądają dobrze, a przy tym nie zwracają na siebie niepotrzebnej uwagi. Można powiedzieć, że HS35 to „proste” słuchawki, które przy tym oferują wszystko to, czego potrzebuje każdy gracz.

HyperX Cloud Alpha – 271,28 zł

ZAMÓW – HyperX Cloud Alpha

Przed Wami słuchawki z serii, którą można już określić mianem kultowej. HyperX Cloud Alpha to swoista kontynuacja sukcesu poprzednich modeli sprzętu od HyperX. Do kontrolera naszej konsoli podłączymy je za pomocą złącza Jack 3.5mm i tutaj również przyda się adapter, jeśli chcemy skorzystać z mikrofonu. Jeśli nie, mikrofon możemy po prostu odłączyć, bowiem producent zadbał o taką możliwość.

Wraz z Cloud Alpha wchodzimy na wyższą półkę jakości dźwięku. Słuchawki posiadają dwukomorowe przetworniki, które gwarantują mniejsze natężenie zniekształceń i polepszają wrażenia z rozgrywki.

HyperX słynie z wygody użytkowania oferowanych przez siebie słuchawek i nie inaczej jest w tym przypadku. Miękkie nausznik i pałąk, odłączany kabel w oplocie, pilot do regulacji głośności oraz wyciszania mikrofonu znacznie zwiększają komfort korzystania ze sprzętu.

Klasyczny design, funkcjonalność i jakość wykonania propozycji od HyperX to coś, co wyróżnia ten sprzęt na tle konkurencyjnych modeli w podobnym budżecie. Te słuchawki po prostu zasłużyły na swoją dobrą sławę.

Microsoft Headset Stereo do Xbox Series – 449 zł

ZAMÓW – Microsoft Headset Stereo do Xbox Series

Przyszła pora na sprzęt dedykowany konkretnej konsoli. Headset Microsoft Stereo do Xbox Series to słuchawki stworzone z myślą o Xbox Series, ale są też kompatybilne z Xbox One. Są to też pierwsze słuchawki w tym zestawieniu, które połączymy z konsolą przy pomocy Bluetooth, a kable Jack 3,5mm lub USB-C są w pełni opcjonalne.

Microsoft chwali się, że sprzęt wspiera technologie Windows Sonic, DTS Headphone:X i Dolby Atmos. I zdecydowanie jest się czym chwalić, bo wspomniane technologie zdecydowanie wpływają pozytywnie na rozgrywkę i nie tylko na nią.

Dodatkowo zadbano też o komfort użytkowania urządzenia. W tej cenie wygodna konstrukcja to już standard, a słuchawki te oferują też możliwość odłączenia mikrofonu, jeśli nie zamierzamy z niego korzystać.

Microsoft zaproponował graczom bardzo łakomy kąsek. Dedykowany nowej generacji konsol Microsoftu headset to świetna propozycja dla każdego posiadacza konsol Xbox i przy okazji jedna z ciekawszych opcji na tej półce cenowej.

Sony Pulse 3D – 499 zł

ZAMÓW – Sony Pulse 3D

Kolejna dedykowana propozycja, ale tym razem od PlayStation. Sony Pulse 3D to słuchawki zaprojektowane z myślą o PS5, ale zadziałają też z PS4. Kabel posłuży nam tylko do ładowania sprzętu, bowiem Pulse połączą się z naszą konsolą bezprzewodowo.

PlayStation oferuje graczom nie byle gratkę. Pulse 3D wspierają silnik Tempest 3D AudioTech, czyli jedną z technologii, które zadebiutowały na PS5. Sprawia ona, że wybrane gry zaoferują nam bardzo wiarygodnie oddany dźwięk przestrzenny. Immersja i dobre rozpoznanie otoczenia grają tu pierwsze skrzypce.

To ciekawa propozycja również ze względu na konstrukcję. Spore i miękkie nauszniki oraz wygodny pałąk to jedno, ale zapewne zwróciliście też uwagę na pozorny brak mikrofonu. Pozorny, bo 3D Pulse posiadają dwa wbudowane w nauszniki mikrofony. Jeśli irytuje Was sterczący z jednej ze słuchawek „patyczek”, w sprzęcie od Sony go nie uświadczycie.

Każdy gracz chcący wypróbować silnik Tempest 3D lub po prostu poszukujący dobrych słuchawek do swojej konsoli PlayStation zdecydowanie powinien mieć Pulse 3D na oku.

STEELSERIES Arctis 7 – 649 zł

ZAMÓW – STEELSERIES Arctis 7

Kolejny bardzo popularny model w tym zestawieniu. I znów – nie jest on taki bez powodu. STEELSERIES Arctis 7 to jedne z najczęściej wybieranych słuchawek dla graczy i kompletnie się temu nie dziwię.

W tym budżecie nie musimy się martwić o jakość dźwięku wydobywającego się ze sprzętu, a i wysuwany z lewej słuchawki mikrofon brzmi przyzwoicie. Lekka, wygodna i bardzo solidna konstrukcja to dodatkowy i w tej cenie wręcz wymagany atut.

Słuchawki połączymy z konsolą przy pomocy transmitera, który z kolei podłączamy do naszej konsoli kablem. Same słuchawki działają za to bezprzewodowo. Jeśli jednak chcemy podłączyć je kablem z końcówką Jack 3.5mm, nie będzie z tym żadnego problemu.

Arctis 7 to zdecydowanie warte polecenia słuchawki do konsoli. Sprawdzą się doskonale w trakcie rozgrywki, oglądania filmów czy rozmowy ze znajomymi. Ich popularność i liczne pozytywne oceny tylko to potwierdzają.

Razer Thresher – 772,47 zł

ZAMÓW – Razer Thresher

Razer Thresher to sprzęt klasy premium. W przypadku takich urządzeń dla graczy nie ma mowy o większych kompromisach i jeśli poszukujecie słuchawek gamingowych z wysokiej półki, warto rzucić okiem na urządzenia tej firmy.

W Thresher mamy do czynienia ze słuchawkami bezprzewodowymi z możliwością podłączenia przez Jack 3,5mm. Nie brakuje też wysuwanego mikrofonu, rolek do zmiany głośności oraz odłączanego kabla i bardzo dobrej jakości wykonania idącej w parze z wygodą użytkowania.

W urządzeniu tej klasy musi również pojawić się wirtualny dźwięk przestrzenny 7.1. Zlokalizowanie przeciwnika w meczu multiplayer i zagłębienie się w świat wybranej gry staną się jeszcze łatwiejsze.

Jeśli poszukujecie więc słuchawek z najwyższej półki, Thresher są jedną z najbardziej wartych uwagi propozycji. Razer wielokrotnie udowadniał, że potrafi robić dobry sprzęt. To zdecydowanie firma warta zaufania.

Tekst powstał we współpracy z Media Expert