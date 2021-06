Oto dlaczego Xbox Series X to dobry wybór. Nasze argumenty za zakupem konsoli Microsoftu

Xbox Series X jest obecny na rynku już od paru ładnych miesięcy. Postanowiliśmy przedstawić Wam najmocniejszą konsolę od Microsoftu.

Nowa generacja konsol rozgościła się w salonach graczy na dobre. Jeśli postanowiliście wstrzymać się z zakupem na jakiś czas, teraz jest dobry moment, aby przyjrzeć się zarówno PS5, jak i Xbox Series X. To godny konkurent propozycji od Sony, który celuje jednak w nieco inną grupę odbiorców. Jaką? Już wyjaśniam.

Można odnieść wrażenie, że Microsoft przeprowadził kampanię marketingową XSX nieco spokojnie. A szkoda, bo najmocniejsza konsola Zielonych to bardzo interesujący sprzęt. Zdecydowanie warto się nim zainteresować, jeśli poszukujemy mocnej i oferującej korzystne usługi platformy do grania. Poniżej przedstawimy Wam Xbox Series X w szczegółach i opiszemy, co wyróżnia go na tle konkurencji.

Xbox Series X to naturalna ewolucja Xbox One

Już na generacji poprzedniej czyli Xbox One można było zobaczyć, że Microsoft stawia na spójność i jakość swojego ekosystemu. Konsole Xbox zmieniły się na zewnątrz i w środku, ale oprogramowanie i zamysł pozostały prawie takie same.

Co więcej, Microsoft zunifikował system konsol Xbox, więc przesiadka z Xbox One na Xbox Series X jest właściwie bezbolesna. Nie musimy przyzwyczajać się do nowych funkcji, nie musimy od nowa uczyć się rozłożenia wybranych opcji i nie musimy też specjalnie kombinować z dostosowywaniem konsoli do swoich potrzeb. Xbox pozostaje starym, dobrym Xboxem.

Producent konsoli postarał się, aby ekosystem Xbox pozostał intuicyjny i znajomy, a przy tym oferował świeże, next-genowe doświadczenie. To swoisty kompromis między całkowicie nową konsolą, a rozwinięciem poprzedniego systemu. Porównałbym to do tego, co robi Apple ze swoimi urządzeniami. Spójny ekosystem i wygoda stawiane są w obu przypadkach na pierwszym miejscu.

XSX to dosłownie następca Xbox One. Nie ma tu wielkiej rewolucji i Microsoft chciał dać graczom więcej tego samego, ale w znacznie szybszym i dużo mocniejszym wydaniu. Czy się udało? Ano udało się. I to bardzo dobrze. Jeśli spojrzymy na specyfikację, okaże się, że na papierze jest to najmocniejsza konsola na rynku.

Prawdziwa nowa generacja

Urządzenie ma na pokładzie między innymi ośmiordzeniowy procesor 3.8 GHz, układ graficzny o mocy 12 TFLOPS i 16 GB pamięci RAM GDDR6. Trzeba wyróżnić też szybki dysk SSD o pojemności 1 TB. Można powiedzieć, że pod względem specyfikacji jest to po prostu bardzo przyzwoity PeCet. Oczywiście od komputerów XSX odróżnia jednolita specyfikacja, która znacznie ułatwia optymalizację gier.

W efekcie nowe gry działają bardzo dobrze. Weźmy tu za przykład takie tytuły jak Sekiro: Shadows Die Twice, Gears 5, Borderlands 3, Forza Horizon 4 i Call of Duty: Black Ops Cold War. Wszystkie te produkcje działają na najmocniejszej konsoli Xbox w rozdzielczości 4K i 60 klatkach na sekundę. Każda z nich wygląda prześlicznie. To sprzęt nowej generacji, który zdecydowanie imponuje wydajnością. Znajdą się też rzecz jasna gry działające w rozdzielczości 4K i 30 klatkach na sekundę. Często możemy jednak dostosować ustawienia odpalonego tytułu do swoich preferencji.

Jakby tego było mało, wkrótce wybrane gry będą działać na XSX jeszcze lepiej. Firmy AMD i Microsoft potwierdziły, że konsola zyska wsparcie technologii AMD FidelityFX Super Resolution, czyli w skrócie FSR. Pozwala ona na podbijanie rozdzielczości wyświetlania bez straty płynności. Na wprowadzenie FSR (w chwili publikacji tego artykułu) jeszcze czekamy ale sama zapowiedź już teraz bardzo dobrze wróży przyszłości sprzętu

Nie sposób też nie wyróżnić funkcji Quick Resume. Pozwala ona na swobodne przełączanie się między kilkoma uruchomionymi jednocześnie grami. Dzięki niej możecie natychmiastowo rozpocząć grę po uruchomieniu konsoli lub uniknąć mozolnych ekranów wczytywania między różnymi produkcjami.

Wszystko to sprawia, że Series X jest next-genem z wysokiej półki. To mocna konsola, która dzięki wsparciu świeżych technologii poradzi sobie z nowymi grami w dobrej jakości i płynności przez wiele lat.

Microsoft wziął sobie do serca walkę o rozmiar biblioteki gier

O ile początek generacji był dla fanów Microsoftu niezbyt bogaty w najnowsze gry ekskluzywne, teraz się to zmienia. Czerwcowa konferencja Xbox i Bethesda na E3 przyniosła wiele świeżutkich ogłoszeń. Wiele z zapowiedzianych gier zadebiutuje jeszcze w ciągu najbliższych miesięcy.

Do końca roku na konsoli pojawią się takie pozycje jak Forza Horizon 5, Halo Infinite, The Ascent, Scorn, Microsoft Flight Simulator i wiele, wiele więcej. Wszystkie z wymienionych pozycji to gry ekskluzywne lub czasowo ekskluzywne dla ekosystemu Xbox i wszystkie będą też dostępne w dniu premiery w abonamencie Game Pass, o którym opowiem trochę później. Producent nie zamierza skazywać swoich fanów na nudę i jeśli oczekujecie od konsoli przede wszystkim dobrych gier, nie będziecie zawiedzeni.

Dodatkowo znajdzie się coś dla osób, które mają jeszcze growe zaległości z poprzedniej, a nawet poprzednich generacji konsol. Xbox Series X jest wstecznie kompatybilny z Xbox One i dodatkowo wspiera część gier z Xbox 360 i pierwszego Xboxa. Łącznie otrzymujemy możliwość ogrania kilku tysięcy produkcji, a spora część z nich została również ulepszona o wsparcie technologii HDR czy lepszą płynność działania. Microsoft wykonał fantastyczną robotę przy przygotowywaniu wstecznej kompatybilności.

A co jeśli nie widzi nam się kupowanie nowych gier za pełną cenę lub odkopywanie starych pudełek ze strychu, piwnicy lub innej skrytki? Tutaj pojawia się sztandarowa usługa konsol Xbox.

Xbox Game Pass, czyli Netflix dla graczy

W moim mniemaniu porównanie Game Passa do Netflixa lub innej, dowolnej usługi streamingowej jest jak najbardziej trafione. Po pierwsze, w abonamencie co chwilę pojawiają się nowe tytuły, ale też niektóre z nich z czasem go opuszczają. Po drugie, Xbox Game Pass Ultimate daje nam też dostęp do usługi streamowania wybranych tytułów na urządzenia mobilne, komputery i wkrótce nawet telewizory dzięki chmurze xCloud. I w końcu po trzecie, w ramach XGP otrzymujemy możliwość ogrania dziesiątek produkcji przy jednej, comiesięcznej opłacie.

Game Pass to dobre rozwiązanie dla graczy, którzy nie chcą w pewien sposób ryzykować kupnem gier za kilkaset złotych. Po opłaceniu subskrypcji mamy możliwość pobrania każdej z gier zawartych w usłudze. Do tego dochodzą też inne, mniejsze profity jak DLC do wybranych produkcji.

Microsoft stale rozwija Game Passa i wprowadza do niego gry z ofert zewnętrznych wydawców. Ostatnio odnotowaliśmy prawdziwy zalew propozycji firmy SEGA, a do XGP zawitał nawet abonament EA Play, który daje dostęp do hitów Electronic Arts. Co więcej, plotkuje się nawet o wprowadzeniu do oferty podobnej subskrypcji od Ubisoftu, ale na potwierdzenie tej wieści musimy poczekać.

Miesięczna opłata za Game Pass na konsoli to 40 złotych. Jeśli zależy nam na streamingu na inne urządzenia i zawarciu w ramach jednej opłaty niezbędnego do rozgrywki online abonamentu Xbox Live Gold, warto zainteresować się Xbox Game Pass Ultimate, który kosztuje 54,99 zł. Game Pass często da się wyrwać dosłownie za kilka złotych w promocjach dla nowych użytkowników, więc przygodę z usługą można rozpocząć za grosze.

Xbox Series X kupisz bez najmniejszego problemu

W obecnych czasach to właśnie dostępność konsoli bywa największym problemem przy jej wyborze. Jeśli wiecie, że chcecie sprawić sobie nowy sprzęt od Xbox, jego kupno nie powinno stanowić problemu.

Konsole są bez problemu dostępne w każdym większym sklepie. Co więcej, nie musimy kupować sprzętu w zestawie z grami czy akcesoriami. „Gołe” konsole są dostępne do kupienia od ręki i ich ceny nie uległy sztucznym podwyżkom. Samego Xbox Series X kupimy za około 2400 złotych, a znajdą się też pakiety z dołączonym abonamentem Xbox Game Pass czy kontrolerem. Innymi słowy, Series X w tej chwili jest dostępny bez najmniejszego problemu i jeśli chcecie kupić samą konsolę, będzie to równie łatwe, jak zgarnięcie jej w bardziej bogatym zestawie.

Nowa generacja konsol jest więc na wyciągnięcie ręki. Najmocniejszy Xbox to sprzęt, który spodoba się graczom oczekującym dobrej jakości rozgrywki przy dostępie do bardzo rozbudowanej biblioteki gier i opłacalnej usługi w postaci Game Passa. Microsoft przygotował wyjątkowo interesujący sprzęt, który trafi do szerokiego grona odbiorców. Jeśli przedstawione przez nas możliwości i funkcje tego sprzętu Wam odpowiadają, warto się nim zainteresować.

Tekst powstał we współpracy z Media Expert