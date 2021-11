Sasha Grey – znana gwiazda filmów dla dorosłych przebrała się za Yennefer z Wiedźmina

Sasha Grey promuje swój profil na Twitchu. Z okazji Halloween przebrała się za Yennefer z Wiedźmina 3.

Wczoraj znana gwiazda filmów dla dorosłych rozbudziła fanów. Wrzuciła zapowiedź swojego streamingu z okazji Halloween w postaci zdjęcia w stroju Yennefer.

Sasha Grey jest bardzo aktywna w mediach społecznościowych. Na Facebooku ma ponad 2,8 mln fanów, więc nic dziwnego, że zdjęcie spotkało się z 360 komentarzami. To samo zresztą dzieje się na Twitterze. Tam gwiazda ma ponad 1,4 mln fanów.

Źródło: facebook.com/SashaGrey

Co Sasha Grey ma natomiast wspólnego z grami? Od 2019 roku prowadzi profil na kanale Twitch. Zebrała tam już niemałą publikę prawie miliona obserwujących. Początki nie były jednak dla niej łatwe, ponieważ ze względu na to, że jej nazwisko kojarzone jest z filmami dla dorosłych, Twitch nałożył na nią filtr w wyszukiwarce. Długo zmagała się z cenzurą swojego kanału, co jednak nie przeszkodziło w jego rozwoju.

We wczorajszym streamingu, Sasha Grey sięgnęła po klasyka w postaci Silent Hill 2. Zdaje się, że lubi japońskie produkcje. Kilka dni temu na jej kanale gościło na przykład Sekiro: Shadows Die Twice.

Źródło: twitch.tv/sashagrey